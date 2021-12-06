Microsoft объединяется с KPMG, чтобы представить свою эмулируемую форму квантовых вычислений большему количеству предприятий

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Microsoft и консалтинговая компания KPMG работают над решением типичных бизнес-проблем, используя квантовую оптимизацию с помощью облачной службы Azure Quantum. KPMG называет это квантовой оптимизацией или QIO. Эти технологии позволяют пользователям, использующим классическое оборудование, обеспечивать ускорение своих вычислений с помощью квантовых подходов. Microsoft утверждает, что Azure Quantum - это общедоступное облако полного цикла для квантовых вычислений, которое позволяет таким консультантам, как KPMG, тестировать инструменты оптимизации квантовых вычислений для решения конкретных задач. Обе компании заявили, что первоначальная работа будет сосредоточена на сравнительных решениях для оптимизации портфеля финансовых услуг и оптимизации пакета телекоммуникационных услуг.

Microsoft участвует в гонке квантовых суперкомпьютеров вместе с Amazon, Google, IBM, IonQ, Nvidia и многими другими: по данным Constellation Research, более 240 компаний привлекли 8,512 млрд долларов инвестиций.

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Квантовые вычисления бросают вызов классической компьютерной логике нуля и единицы, перспективны во многих областях, поскольку могут решить определенные проблемы, с которыми классические компьютеры просто не могут справиться. В то же время криптографы обеспокоены тем, что квантовые компьютеры изменят шифрование в том виде, в каком оно известно сегодня, поскольку это вызовет новую эру квантово-устойчивого шифрования. Глава британского MI6 - Ричард Мур был достаточно озабочен квантовыми вычислениями, чтобы отметить их как одну из величайших угроз, с которыми сталкивается нация.