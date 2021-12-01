Generation Zero - это стелс-игра на выживание, разработанная и изданная Systemic Reaction

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Сегодня было объявлено, что Generation Zero присоединится к Xbox Game Pass для Xbox Cloud, консолей и ПК (Windows 10).

Generation Zero - это постапокалиптическая стелс-игра на выживание, действие которой происходит в альтернативной Швеции конца 1980-х годов. Вы играете за жителей города под названием Östertörn, которые однажды обнаруживают, что их родной город был разрушен роботами-убийцами. Теперь они должны путешествовать по сельской местности, чтобы не быть убитыми этими машинами, выяснить, откуда они пришли, и выжить, чтобы увидеть следующий день. Изначально игра была выпущена в 2019 году для ПК, Xbox One и PS4.

Сегодня разработчик и издатель Generation Zero, Systemic Reaction, сделали несколько интересных объявлений для этой игры. Во-первых, Generation Zero теперь доступна в Xbox Game Pass для консолей, ПК и Xbox Cloud Gaming.





Вторым большим объявлением является то, что сегодня в игру будет добавлено обновление «Сопротивление». Это масштабное обновление включает в себя новые игровые функции, такие как строительство базы и защита ваших баз. В этом обновлении также есть исправления ошибок, поддержка кроссплатформенной игры между консолями Xbox и ПК (Windows 10), увеличение FPS до 60 кадров в секунду для версий Xbox Series X и Xbox Series S, внутриигровой голосовой чат и многое другое. Также скоро появится платный DLC «Набор советского оружия», дающий игроку новое оружие для использования.

В качестве интересного примечания, Systemtic Reaction сказал в своем сообщении в Twitter, что изучает возможности реализации кросс-игры с другими платформами, помимо консолей Xbox и Windows 10.

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Generation Zero - это уникальный взгляд на жанр выживания в открытом мире. Подобная интригующая игра со всеми ее новыми функциями обязательно станет долгожданным дополнением к библиотеке игр Xbox Game Pass и потенциальным кандидатом на роль одной из лучших игр Xbox Game Pass.