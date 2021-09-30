Чтобы прояснить ситуацию о 4K версии Switch, Nintendo опубликовала заявление в Twitter

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Nintendo уже готова выпустить обновленный Nintendo Switch OLED 8 октября. Но это не останавливает спекуляции о возможной версии Switch Pro с поддержкой 4K. В недавней новости Bloomberg утверждалось, что сторонние разработчики игр, включая Zynga, имеют доступ к инструментам разработки Nintendo 4K. Эта новость, намекающая на первоначальную разработку консоли 4K Switch, распространилась со скоростью лесного пожара, и в конечном итоге японской компании пришлось вмешаться, чтобы исправить ситуацию.

Официальный аккаунт Nintendo Japan в Twitter заявил, что у Bloomberg «ложно утверждается, что Nintendo предоставляет инструменты для разработки игр для Nintendo Switch с поддержкой 4K». В следующем твите японская компания подтвердила, что не планирует выпускать какую-либо новую модель, кроме Switch OLED.

Последнее обновление от Nintendo будет немного разочаровывать фанатов, у которых нет другого выбора, кроме как «переключиться» на новейшие PlayStation 5 и Xbox Series X, чтобы играть в игры в разрешении 4K. Однако стоит отметить, что Nintendo обычно больше фокусируется на игровом процессе, а не на визуальной картинке. Таким образом, создание более мощного оборудования на данном этапе может не соответствовать их стратегии.

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Выпущенный в 2017 году Nintendo Switch по-прежнему демонстрирует высокие показатели продаж. Судя по июньским данным, японская компания продала более 89 миллионов единиц Switch. Это превышает объем продаж Sony PlayStation 3 за весь период, когда было продано около 88 миллионов единиц. Ожидается, что эти цифры увеличатся с запуском Switch OLED, которая будет стоить 349,99 долларов.