TikTok отмечает, что количество активных пользователей во всем мире достигло миллиарда. По этому показателю он присоединяется к таким социальным сетям как Facebook, Instagram и YouTube

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TikTok, социальная сеть, ориентированная на видео, объявила о том, что во всем мире ею пользуются один миллиард пользователей. За последние несколько лет сервис стал стремительно расти; он сообщил о 55 миллионах пользователей в январе 2018 года, 271 миллионе в декабре 2018 года, 508 миллионах в декабре 2019 года и 689 миллионах в июле 2020 года.

Достигнув 1 миллиарда активных пользователей, сервис присоединился к эксклюзивной группе социальных сетей, насчитывающей более миллиарда пользователей. В эту группу входят Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube и WeChat. В своем объявлении команда TikTok сказала:

«В TikTok наша миссия - вдохновлять на творчество и приносить радость. И сегодня мы с нашим комьюнити празднуем это. Более 1 миллиарда человек по всему миру теперь приходят в TikTok для развлечения, учебы, творчества, для открытия чего-то нового для себя. Для нас большая честь быть домом для нашего чрезвычайно разнообразного сообщества, некоторые из которых превращаются в наших любимых звезд».

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Что касается социальных сетей, которые являются следующими вероятными претендентами на охват миллиарда пользователей, то ими являются, согласно данным Statista - Telegram и Snapchat, хотя им еще далеко.