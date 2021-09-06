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Согласно сообщения Reuters, техасский город Тейлор заявил, что предоставит Samsung значительные налоговые льготы по налогу на имущество, если он выберет этот город для строительства нового завода по производству микросхем стоимостью 17 миллиардов долларов вместо Остина, штат Техас, с которым он конкурирует. Если Тейлор, штат Техас, станет местом строительства нового завода, то будет создано около 1800 новых рабочих мест и это станет очень выгодно для проживающих поблизости людей.

По данным Reuters, за завод будет бороться не только Остин, штат Техас, но территории в Аризоне и Нью-Йорке. В настоящее время город Тейлор - единственный, который заявил, что предложит налоговые льготы корейской фирме, но другие города могут сделать это позже.

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В рамках этого предложения Тейлор предложит освобождение от налогов в размере 92,5% на новую собственность в течение 10 лет и возместит Samsung затраты на разработку. Предложение должно быть рассмотрено городским советом Тейлора и уполномоченными округа Уильямсон в среду, поэтому Samsung следует внимательно следить за этим вопросом.

Если Samsung все же решит строить завод в городе Тейлор, то он будет готов начать производство чипов к концу 2024 года.