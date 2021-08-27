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Nvidia продала почти в пять раз больше dGPU во втором квартале, чем AMD

Jon Peddie Research (JPR) опубликовали отчет о доле рынка графических процессоров за второй квартал 2021 года. В целом для рынка есть хорошие новости, за исключением AMD, которая боролась с Nvidia.
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Компания Jon Peddie Research (JPR), занимающаяся исследованием рынка компьютерного оборудования, вчера опубликовала отчет, в котором подробно рассказывается о поставках процессоров и графических процессоров за второй квартал 2021 года. Согласно его данным, поставки графических процессоров увеличились на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 123 миллионов единиц в этом году. Это составляет 3,4% роста в квартальном исчислении по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Наблюдаемый уровень роста несколько неожидан, так как можно было бы ожидать, что глобальная нехватка чипов повлияет и на поставки графических процессоров. Однако общий спрос на графику как со стороны геймеров, так и со стороны майнеров, судя по этим цифрам, был довольно сильным.

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Но, несмотря на общий позитивный прогноз, возможно, единственный негативный аспект, который можно заметить в этом отчете, - это падение доли рынка AMD. Общая доля Team Red с точки зрения графики упала примерно на 0,2%, в то время как Teams Blue и Green выросли за счет AMD.

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Рынок дискретных графических процессоров продолжает ускользать из-под ног AMD, поскольку он потерял еще 2% в последнем квартале и 3% в годовом исчислении. Компания, похоже, не смогла сильно повлиять на рынок ноутбуков, несмотря на наличие более эффективной игровой архитектуры этого поколения с графическими процессорами Radeon RX 6000 на базе RDNA 2.

По сути, Nvidia поставила в пять раз больше дискретных видеокарт по сравнению с тем, что AMD удалось за последний квартал, что, безусловно, вызывает беспокойство для большинства, поскольку графические процессоры RDNA 2 от AMD, безусловно, выглядят довольно хорошо в целом по сравнению с RTX 3000 от Nvidia.

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