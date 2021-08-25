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Город Питерборо, штат Нью-Гэмпшир, заявил, что потерял 2,3 миллиона долларов после того, как мошенники обманом заставили городских служащих отправлять крупные платежи не на те счета.

Городские власти заявили, что впервые узнали об убытках 26 июля после того, как региональная средняя школа ConVal заявила, что не получила ежемесячный перевод в размере 1,2 миллиона долларов. Расследование утерянного платежа показало, что мошенники использовали поддельные учетные записи электронной почты и поддельные документы, чтобы перенаправить городской платеж на счета, находящиеся под их контролем. В ходе последующего расследования официальные лица заявили, что они обнаружили еще два украденных платежа, которые предназначались для Beck and Bellucci, двух подрядчиков, проводящих работы на местом мосту.

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Представители Секретной службы США, которые были вызваны для расследования инцидента, сообщили чиновникам Питерборо, что украденные средства были отмыты и конвертированы в криптовалюту. «Мы не верим, что средства могут быть возвращены путем отмены транзакций, и мы еще не знаем, будут ли эти убытки покрыты страховкой», - заявили в пресс-релизе в понедельник председатель совета директоров Select Тайлер Уорд и городской администратор Николь Макстей. Городские служащие, которые были обмануты мошенниками и санкционировали мошеннические платежи, были отправлены в отпуск, но Уорд и Макстей заявили, что не верят в свою причастность к этой схеме. Убыток в 2,3 миллиона долларов составляет почти 15% годового бюджета города.

Согласно ежегодному отчету ФБР, компании потеряли 1,8 миллиарда долларов на такой схеме в 2020 году, что составляет 43% от всех потерянных средств за прошлый год.