Xiaomi прощается со своей торговой маркой Mi в рамках крупного ребрендинга
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Чтобы отличать свои продукты друг от друга, Xiaomi делит свои продукты на несколько суббрендов, наиболее заметным из которых является «Mi». Теперь, спустя десять лет после выпуска первого смартфона под брендом Mi, Xiaomi готова внести большие изменения: в будущем она уберет слово «Mi» из названий своих продуктов. Это изменение в бренде началось с недавно выпущенного смартфона MIX 4, и представитель компании заявил, что все ее будущие продукты последуют этому примеру. Mi, Redmi и POCO - это три бренда, под которыми Xiaomi в настоящее время классифицирует все свои продукты. Вскоре этот список превратится в Xiaomi, Redmi и POCO.
Вот, что сообщили в компании Xiaomi через своего представителя:
Начиная с третьего квартала 2021 года серия продуктов Xiaomi Mi будет переименована в Xiaomi. Это изменение объединит наше глобальное присутствие бренда и сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов. Это изменение может занять некоторое время, прежде чем оно вступит в силу во всех регионах. С введением новой идентичности бренда, две отдельные серии продуктов будут располагаться под родительским брендом. Продукты Xiaomi представляют собой вершину технологий и предлагают первоклассный опыт. Продукты Redmi приносят большие инновации по более доступной цене и ориентированы на более молодую аудиторию. Эта дифференциация также отражена в наших обновленных логотипах, где логотипы Xiaomi и Redmi находятся под логотипом родительского бренда.
Это изменение произошло всего через несколько недель после того, как Xiaomi обогнала Samsung и стала крупнейшим в мире производителем смартфонов. Также интересно отметить, что компания решила отказаться от бренда Mi чуть более чем через четыре месяца после того, как переработала логотип Mi с закругленными углами.
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