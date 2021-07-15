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Samsung расширяет возможности SmartThings, выпуская SmartThings Energy. Новая функция позволяет пользователям приложения SmartThings видеть, как они расходуют электроэнергию, чтобы они могли понять и внести изменения в свою жизнь, для снижения общего потребления электричества.

По словам Чану Пак, вице-президента и главы бизнес-группы IoT в Samsung Electronics:

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Люди проводят больше времени дома и чаще используют бытовую технику, что требует повышения энергоэффективности. Наши потребители хотят участвовать в построении лучшего и экологичного будущего, и мы гордимся тем, что помогаем им реализовать это видение, предлагая более энергоэффективный умный дом.

SmartThings Energy обещает не только просто отслеживать количество потребляемой электроэнергии, но и давать вам советы по энергосбережению для своих подключенных устройств. Например, ваш холодильник может напоминать вам не класть в него слишком много продуктов, потому что воздух должен циркулировать для эффективного охлаждения. SmartThings Energy также можно использовать для подачи предупреждений, когда вы используете слишком много энергии в определенное время, например, оставляете телевизор включенным, когда вас нет дома. В настоящее время SmartThings Energy будет поддерживать только бытовую технику Samsung и продукты Samsung HVAC, но компания надеется распространить его на партнеров по работе с SmartThings (WWST), а также найти новых партнеров, специализирующихся на управлении энергопотреблением.

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В прошлом году компания выпустила SmartThings Find - функцию, которая упрощает поиск потерянного телефона или планшета Galaxy, даже если он не в сети. Ранее она выпустила SmartThings Cooking и SmartThings Clothing Care. Хотя эти новые функции не имеют прямого отношения к домашней автоматизации, они позволяют пользователям лучше контролировать свои умные дома.