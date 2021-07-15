Netflix выйдет на рынок игр в следующем году
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Пару месяцев назад поползли слухи о том, что Netflix выходит на рынок видеоигр. Хотя компания это не подтвердила, она не стала это отрицать, как это было в 2018 году, когда появились аналогичные слухи. Bloomberg сообщает, что Netflix наняла Майка Верду в качестве «вице-президента по разработке игр». Он ранее работал в Electronic Arts, а также был управляющим директором по дополненной и виртуальной реальности в Facebook. Название должности означает, что Netflix будет разрабатывать свои собственные игры, а не просто лицензировать игры от сторонних производителей, хотя это еще не точно. На данный момент формат распространения видеоигр пока неясен, но источники, близкие к этому вопросу, предположили, что компания не планирует взимать дополнительную плату за эту услугу.
Хотя некоторым может показаться странным, что гигант потокового телевидения рискует заняться видеоиграми, важно отметить, что компания конкурирует за лидерство в области медиаконтента, воспроизводимого на телевизорах, который не обязательно должен быть традиционными фильмами и телешоу. Еще одно свидетельство этого эксперимента можно увидеть в выпуске интерактивного триллера Black Mirror: Bandersnatch в 2018 году. Тем не менее, важно отметить, что ни один из этих планов не был официально подтвержден компанией, поэтому они подвержены изменениям, если когда-либо будут реализованы.
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