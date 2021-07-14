В Испании арестованы 16 человек за отмывание денег, украденных с помощью банковских троянов
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На прошлой неделе испанская полиция арестовала 16 подозреваемых по обвинению в отмывании денег, украденных с помощью банковских троянов, таких как Mekotio и Grandoreiro.
По данным Guardia Civil, правоохранительного органа Испании и одного из двух национальных полицейских подразделений, 16 подозреваемых были арестованы в Рибейре (город в провинции Ла-Корунья), Сесенья (Толедо), Вильяфранка-де-лос-Баррос (Бадахос), Аранда-де-Дуэро (Бургос), Парла (Мадрид), Мостолес (Мадрид). Группа была арестована на прошлой неделе, дома подозреваемых были обысканы, а электронные устройства изъяты для расследования в рамках операции, которую власти назвали Aguas Vivas («Живые воды»). После обысков власти заявили, что обнаружили доказательства того, что подозреваемые получили более 276 470 евро с банковских счетов, взломанных с помощью двух банковских троянов. Кроме того, Guardia Civil заявила, что подозреваемые также имеют доступ к банковским счетам, на которых хранится около 3,5 миллионов евро, которые они еще не переместили и не украли у своих владельцев.
Считается, что вредоносные программы Mekotio и Grandoreiro созданы бразильскими киберпреступными группами, которые сдают доступ к своим инструментам другим группам, ответственным за распространение трояна и отмывание средств. Оба трояна разработаны для компьютеров с Windows и обычно распространяются с помощью поддельных электронных писем. Заразив жертву, они остаются скрытыми и ждут, пока пользователи не войдут в учетные записи электронного банкинга, незаметно собирая свои учетные данные.
Официальные лица заявили, что два трояна, использованные в атаках, были способны собирать данные от 30 различных банков. Как только злоумышленники получили доступ к банковским счетам жертв, они получили доступ к порталам электронного банкинга и отправили средства на счета, находящиеся под их контролем. «Одна особенность, на которую указали все жертвы, заключается в том, что после того, как они совершали любую банковскую операцию через Интернет, их компьютеры перезагружались несколько раз до тех пор, пока доступ не блокировался, после чего жертвы обнаруживали, что их средства переводились на неизвестные счета», - сообщает Guardia.
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«После этого деньги дробились и отправлялись на другие счета или снимались в банкоматах. Официальные лица не сообщили, распространяли ли вредоносное ПО 16 подозреваемых, но заявили, что они принимали активное участие в отмывании украденных средств.
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