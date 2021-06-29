Предполагаемый тест AMD Exynos GPU показывает рекордную производительность в 3DMark Wild Life
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Примерно две недели стало известно, что графический процессор AMD Radeon для будущего флагманского чипа Exynos от Samsung проходит внутренние испытания в компаниях. Интересным моментом в этом отчете было заявление о том, что графический процессор Radeon, несмотря на троттлинг, легко смог превзойти текущие графические процессоры Mali, которые сейчас использует Samsung. Конечно, подобные слухи часто сфабрикованы, чтобы создать шумиху вокруг будущего продукта. Но если верить сегодняшней утечке из популярного Twitter блога «Ice Universe», предыдущий отчет об эффективности действительно был правдой. Судя по всему, чип AMD Exynos, который, как сообщается, должен дебютировать в будущем чипсете Exynos 2200, набрал 8134 балла при средней частоте кадров 50,3 в тесте 3DMark Wild Life GPU.
Было отмечено, что сопряженный с ним ЦП основан на архитектуре Arm Cortex-A77. Текущий флагманский процессор от Samsung - это Exynos 2100, который состоит из высокопроизводительных ядер Cortex X1, а также ядер A78. Следовательно, окончательная версия может работать еще лучше.
Оценка несколько совпадает с оценкой чипа Apple A14 Bionic от iPhone 12 Pro Max. Для сравнения, Exynos 2100 набирает около 5300 баллов в этом тесте, а чип Snapdragon 888 набирает около 5400 баллов.
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