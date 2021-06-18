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Google уже предлагает способ удаленного обнаружения вашего устройства с помощью приложения Find My Device и защиты ваших данных в случае потери телефона. Однако приложение может найти только устройства, на которых выполнен вход в вашу учетную запись Google.

Теперь поисковый гигант может разрабатывать новую функцию, которая поможет другим пользователям Android найти свои потерянные устройства с помощью краудсорсинга, как например, сеть Apple Find My. Код в последней версии сервисов Google Play в бета-канале, как сообщается, содержит строку «Найти сеть моего устройства», которая предположительно может позволить вашему телефону обнаруживать ваше Android устройство.

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Для сравнения, сеть Apple Find My опирается на обширную сеть устройств, которые могут помочь отследить потерянные или украденные устройства Apple, даже если они отключены. Компания из Купертино даже расширила возможности отслеживания устройств с дебютом AirTag в апреле.

С помощью сети Google Find My Device компания может рассчитывать на широкое распространение своей мобильной операционной системы. Это означает, что любой смартфон Android, проданный за пределами Китая с предустановленными Google Services, предположительно будет иметь право присоединиться к сети Find My Device. Будет ли эта функция выпущена в Android 12 пока неизвестно.