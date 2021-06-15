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OnePlus представила смартфон Nord N200 5G в США. Бюджетный телефон оснащен Full HD + IPS дисплеем с частотой обновления 90 Гц, тройной камерой и поддержкой быстрой зарядки. В отличие от стеклянной задней панели, которая есть на премиальных устройствах OnePlus, Nord 200 5G «довольствуется» пластиковым корпусом. OnePlus Nord N200 5G работает на восьмиядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 480. Основанный на 8-нм техпроцессе, он поставляется с графическим процессором Adreno 619. В телефоне 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Также доступно расширение памяти через слот microSD.

Смартфоны OnePlus обычно оснащаются OLED-экраном. Тем не менее, Nord N200 5G выбирает 6,5-дюймовый дисплей Full HD + IPS (In-Plane Switching) для сохранения привлекательной цены. На лицевой стороне дисплей имеет «дырку», в которую помещается 16-мегапиксельная селфи-камера. На задней же панели имеется основная камера на 13 МП, макрокамера на 2 МП и монохромный датчик глубины на 2 МП.

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Телефон поддерживает 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS и NFC. Он оснащен старым-добрым 3,5-миллиметровым разъемом для наушников и использует порт USB Type-C для зарядки. Он оснащается аккумулятором емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки 18 Вт.

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Nord N200 5G работает под управлением Android 11 с ОС Oxygen OS из коробки. Стоимость телефона составляет 240 долларов, что делает его самым доступным смартфоном 5G в США. Он будет доступен для заказа с 25 июня в цвете Blue Quantum.