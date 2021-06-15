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Western Digital запустила серверы Ultrastar Edge, в том числе сервер повышенной прочности для использования в военных и полевых условиях. Компания заявила, что ее серверы Ultrastar Edge предназначены для 5G, Интернета вещей и облачных развертываний. Серверы созданы для обработки данных в удаленных местах, включая пустыни, моря и другие районы с прерывистым сетевым подключением или без него. Периферийные вычисления все больше децентрализует вычисления, поскольку аналитика в реальном времени, искусственный интеллект, глубокое обучение и машинное обучение должны проводиться на месте перед подключением к облаку или центру обработки данных. Кроме того, Western Digital увеличила количество своих центров обработки данных и начала работу по привлечению творческих профессионалов с помощью своего оборудования SanDisk и SanDisk Professional.

Western Digital сообщила, что семейство Ultrastar Edge включает в себя следующее:

Ultrastar Edge MR - прочная и штабелируемая система, созданная для военных и специализированных полевых команд и обеспечивающая простоту транспортировки. Ultrastar Edge MR был протестирован на соответствие стандартам MIL-STD-810G-CHG-1 на предмет пределов ударов и вибрации и на соответствие стандарту MIL-STD-461G на электромагнитные помехи. Устройство также имеет степень защиты IP32 для обеспечения защиты от воды и мусора. Помимо использования в военных целях, Ultrastar Edge MR предназначен для удаленных исследований, а также для разведки нефти и газа.

Ultrastar Edge, монтируемый в стойку 2U сервер в портативном корпусе. Ultrastar Edge разработан как для объектов совместного размещения, так и для периферийных центров обработки данных.

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