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Два года назад Bethesda представила в Fallout 76 режим королевской битвы, превратив многопользовательскую игру на выживание в шутер на 52 игрока. Разработчик объявил, что в этом году этот режим будет исключен, при этом в качестве причин для принятия решения будет указано низкое количество игроков и потребность в дополнительных ресурсах для основного игрового режима.

«Когда мы впервые представили Nuclear Winter, мы были взволнованы, увидев, как многие игроки из нашего сообщества, а также многие новички с головой окунулись в наш взгляд на безжалостный жанр Battle Royale», - говорится в блоге Bethesda. «Однако со временем мы увидели, что подавляющее большинство игроков предпочитают исследовать другие аспекты игры». В то же время студия добавила, что поддержка Nuclear Winter значимым контентом стала сложной, поскольку необходимо регулярно дополнять режим новым контентом. Эксклюзивные награды, привязанные к режиму, переносятся в режим приключений с новыми способами их получения.

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Между тем, следующим крупным контентным обновлением Fallout 76 станет Steel Reign, которое завершит цепочку заданий Brotherhood of Steel, представит легендарную силовую броню и многое другое в июле этого года. В настоящее время в игре также проводится бесплатная недельная промо-акция, позволяющая любому опробовать полную версию до 16 июня на всех платформах.