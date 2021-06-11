Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В феврале CD Projekt подверглись кибератаке, в результате которой киберпреступники смогли похитить служебную информацию компании, а также исходный код некоторых проектов компании. В новом заявлении, опубликованном сегодня, CD Projekt сообщили, что им стало известно, что украденная информация начала распространятся по сети. «Мы пока не можем подтвердить точное содержание данных, о которых идет речь, хотя мы полагаем, что они могут включать данные о нынешних / бывших сотрудниках и подрядчиках в дополнение к данным, связанным с нашими играми», - говорится в сообщении CD Projekt.

Атака была проведена операторами программы-вымогателя, известной как HelloKitty, которая взломала сеть CD Projekts и якобы украла полный исходный код Cyberpunk 2077, Gwent, а также еще не выпущенной версии Witcher 3. В дополнение они также заявляют, что получили отфильтрованные бухгалтерские, административные, юридические, кадровые документы и документы по связям с инвесторами. Другая группа злоумышленников, известная как PayLoad Bin, ранее известная как Babuk Locker, недавно опубликовала то, что, по их утверждениям, является полным исходным кодом игр CD Projekt, состоящим из 364 ГБ данных.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Toshiba -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Банда вымогателей HelloKitty утверждала, что продала данные CD Projekt в феврале, и неясно, как другая хакерская группировка получила их.