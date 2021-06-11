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CD Projekt: данные, украденные при атаке программы-вымогателя, теперь распространяются в Интернете

CD Projekt предупреждает, что в Интернете распространяются внутренние данные, украденные во время их февральской атаки вымогателей
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В феврале CD Projekt подверглись кибератаке, в результате которой киберпреступники смогли похитить служебную информацию компании, а также исходный код некоторых проектов компании. В новом заявлении, опубликованном сегодня, CD Projekt сообщили, что им стало известно, что украденная информация начала распространятся по сети. «Мы пока не можем подтвердить точное содержание данных, о которых идет речь, хотя мы полагаем, что они могут включать данные о нынешних / бывших сотрудниках и подрядчиках в дополнение к данным, связанным с нашими играми», - говорится в сообщении CD Projekt.

Атака была проведена операторами программы-вымогателя, известной как HelloKitty, которая взломала сеть CD Projekts и якобы украла полный исходный код Cyberpunk 2077, Gwent, а также еще не выпущенной версии Witcher 3. В дополнение они также заявляют, что получили отфильтрованные бухгалтерские, административные, юридические, кадровые документы и документы по связям с инвесторами. Другая группа злоумышленников, известная как PayLoad Bin, ранее известная как Babuk Locker, недавно опубликовала то, что, по их утверждениям, является полным исходным кодом игр CD Projekt, состоящим из 364 ГБ данных.

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Банда вымогателей HelloKitty утверждала, что продала данные CD Projekt в феврале, и неясно, как другая хакерская группировка получила их.

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