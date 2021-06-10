JBS заплатила вымогателю REvil 11 миллионов долларов
реклама
31 мая JBS была вынуждена закрыть некоторые из своих предприятий по производству продуктов питания после того, как операторы вымогателей REvil взломали их сеть и зашифровали некоторые из ее североамериканских и австралийских ИТ-систем. В заявлении, опубликованном вчера вечером, JBS заявили, что заплатили 11 миллионов долларов, чтобы предотвратить опубликование украденных данных и устранить возможные технические проблемы. «Это было очень сложное решение для нашей компании и для меня лично, - сказал Андре Ногейра, генеральный директор JBS USA. «Однако мы чувствовали, что это решение должно быть принято, чтобы предотвратить любой потенциальный риск для наших клиентов».
В начале переговоров требование выкупа первоначально составляло 22,5 миллиона долларов, при этом переговорщик по программе-вымогателю REvil предупреждал, что данные будут слиты, если они не получат выкуп. «Мы хотим сообщить, что сеть вашей компании была взломана и зашифрована. У нас есть все данные вашей локальной сети. Цена разблокировки составляет 22 500 000 долларов», - сказал REvil представителю JBS. «Сейчас мы держим это в секрете, но если вы не ответите нам в течение 3 дней, он будет размещен на нашем новостном сайте. Подумайте о финансовом ущербе для курса ваших акций от этой публикации».
Перед дальнейшими переговорами представитель JBS попросил показать данные, украденные во время атаки. Похоже, REvil знал, что атака JBS привлекла внимание всего мира, поскольку они отказались показать какие-либо украденные данные до тех пор, пока не будет произведена оплата.
«Проанализировав имеющуюся информацию, мой босс пришел к выводу, что передача файлов будет происходить только после оплаты», - сказал REvil JBS в переговорном чате. В JBS объяснили, что дешифратор программ-вымогателей нужен им только для расшифровки двух конкретных баз данных, поскольку остальные данные восстанавливаются из резервных копий.
реклама
После серии предложений и встречных предложений JBS и REvil согласились на выкуп в размере 11 миллионов долларов, и платеж в биткоинах был отправлен в тот же день, 1 июня. После того, как банда вымогателей получила платеж, они предоставили дешифратор.
Компания JBS не единственная, кто заплатили выкуп за возвращение в оперативный режим критически важной инфраструктуры. В прошлом месяце Colonial Pipeline подтвердила, что они заплатили DarkSide выкуп в размере 5 миллионов долларов за быстрое введение в эксплуатацию топливного трубопровода.
К сожалению, выкуп покажет вымогателям, что они могут и дальше заниматься такого рода деятельностью, и в будущем мы можем увидеть более целенаправленные атаки.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила