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31 мая JBS была вынуждена закрыть некоторые из своих предприятий по производству продуктов питания после того, как операторы вымогателей REvil взломали их сеть и зашифровали некоторые из ее североамериканских и австралийских ИТ-систем. В заявлении, опубликованном вчера вечером, JBS заявили, что заплатили 11 миллионов долларов, чтобы предотвратить опубликование украденных данных и устранить возможные технические проблемы. «Это было очень сложное решение для нашей компании и для меня лично, - сказал Андре Ногейра, генеральный директор JBS USA. «Однако мы чувствовали, что это решение должно быть принято, чтобы предотвратить любой потенциальный риск для наших клиентов».

В начале переговоров требование выкупа первоначально составляло 22,5 миллиона долларов, при этом переговорщик по программе-вымогателю REvil предупреждал, что данные будут слиты, если они не получат выкуп. «Мы хотим сообщить, что сеть вашей компании была взломана и зашифрована. У нас есть все данные вашей локальной сети. Цена разблокировки составляет 22 500 000 долларов», - сказал REvil представителю JBS. «Сейчас мы держим это в секрете, но если вы не ответите нам в течение 3 дней, он будет размещен на нашем новостном сайте. Подумайте о финансовом ущербе для курса ваших акций от этой публикации».

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Перед дальнейшими переговорами представитель JBS попросил показать данные, украденные во время атаки. Похоже, REvil знал, что атака JBS привлекла внимание всего мира, поскольку они отказались показать какие-либо украденные данные до тех пор, пока не будет произведена оплата.

«Проанализировав имеющуюся информацию, мой босс пришел к выводу, что передача файлов будет происходить только после оплаты», - сказал REvil JBS в переговорном чате. В JBS объяснили, что дешифратор программ-вымогателей нужен им только для расшифровки двух конкретных баз данных, поскольку остальные данные восстанавливаются из резервных копий.

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После серии предложений и встречных предложений JBS и REvil согласились на выкуп в размере 11 миллионов долларов, и платеж в биткоинах был отправлен в тот же день, 1 июня. После того, как банда вымогателей получила платеж, они предоставили дешифратор.

Компания JBS не единственная, кто заплатили выкуп за возвращение в оперативный режим критически важной инфраструктуры. В прошлом месяце Colonial Pipeline подтвердила, что они заплатили DarkSide выкуп в размере 5 миллионов долларов за быстрое введение в эксплуатацию топливного трубопровода.

К сожалению, выкуп покажет вымогателям, что они могут и дальше заниматься такого рода деятельностью, и в будущем мы можем увидеть более целенаправленные атаки.