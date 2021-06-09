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Philip Hughes, человек, проживающий на ферме Хендвр, расположенной в графстве Денбишир, Уэльс, Великобритания, не является обычным фермером. Хотя в таком месте, как ферма, можно ожидать, что коров выращивают для получения молока, но Hughes пошел дальше – он начал использовать энергию, произведенную из «коровьего навоза» для фактической добычи криптовалюты. Для этого ему поставили анаэробные варочные котлы. Варочные котлы - это устройства, которые перерабатывают отходы для производства электроэнергии. Треть из них используется для питания майнинговых установок, а оставшаяся часть используется для питания самой фермы. Установки состоят из графических процессоров и используются для майнинга Ethereum.

Philip также начал сдавать в аренду свои варочные котлы. Таким образом, многие из работающих здесь майнинговых установок принадлежат его арендаторам, которые используют эту возобновляемую энергию для майнинга криптовалют. Одним из людей, которые, кажется, помогают ему в этом бизнесе, является Josh Riddett, который руководит Easy Crypto Hunter. Фирма, базирующаяся в Манчестере, продает и размещает установки для майнинга и ориентируется на малые генераторы возобновляемой электроэнергии для своего бизнеса. На данный момент Riddett говорит, что ему удалось успешно установить свое оборудование на 42 объектах.