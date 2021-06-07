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Президент Сальвадора Букеле объявил о планах сделать биткоин официальным платежным средством страны

Президент Сальвадора хочет, чтобы биткоин был официальным платежным средством и отправляет законопроект в Конгресс
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Президент Сальвадора Наиб Армандо Букеле Ортез, который присутствовал на видеоконференции Биткоин 2021 в Майами, объявил, что на следующей неделе он отправит в конгресс страны закон, который сделает криптовалюту Биткоин законным платежным средством в стране. Поскольку его партия «Новые идеи» имеет подавляющее большинство в новом конгрессе, шансы что законодательное предложение президента будет принято очень высоки.

В настоящее время доллар США является официальной валютой Сальвадора. Четвертая часть его граждан живет в Соединенных Штатах и отправляет домой более 6 миллиардов долларов в виде денежных переводов. Президент считает, что большая часть денег оседает у посредников при отправке их из США, а биткоин поможет устранить эту проблему. Он также сказал, что эта мера создаст рабочие места и поможет обеспечить доступ к финансовым услугам тысячам людей за пределами формальной экономики, поскольку 70% населения страны не имеет банковского счета.

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39-летний Найиб Букеле - самый молодой президент Латинской Америки. Он политик и бизнесмен, изучал право и владеет Yamaha Motors El Salvador. У него рейтинг популярности более 85%, и он использует Twitter как предпочтительный способ общения. Он работал в маркетинговом агентстве своего отца, прежде чем стать мэром Сан-Сальвадора, и стал первым президентом за 30 лет, победившим без поддержки крупных партий страны. Букеле пользуется широкой поддержкой и сыграл важную роль в своевременном получении вакцины против COVID- 19 и проведении эффективной программы вакцинации в стране.

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