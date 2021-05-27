Баг в мобильном приложении Klarna позволял пользователям входить в учетные записи других клиентов
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Сегодня утром у Klarna Bank возникла серьезная техническая проблема, которая позволила пользователям мобильных приложений входить в учетные записи других клиентов и просматривать сохраненную информацию.
Сегодня клиенты сообщили, что при входе в мобильное приложение Klarna им показывалась информация об учетных записях других пользователей, а не их собственные. После того, как Klarna узнала о технической проблеме, они отключили свое мобильное приложение, и теперь отображается сообщение «К сожалению, приложение Klarna в настоящее время не работает и находится на техническом обслуживании». Klarna заявили, что недавнее обновление привело к технической проблеме, в результате которой были затронуты данные 0,1%, или примерно 90 000 пользователей.
«Вот почему мы с грустью и разочарованием сообщаем вам об инциденте, который в течение 31 минуты затронул до 0,1%, примерно 90000 наших пользователей. Ошибка привела к тому, при доступе к нашему приложению случайные пользовательские данные передавались не тому пользователю», - говорится в заявлении Klarna. «Важно отметить, что доступ к данным был полностью случайным и не отображал никаких данных, содержащих реквизиты карты или банка».
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Хотя Klarna заявляет, что ошибка раскрывает только неконфиденциальные данные, пользователи сообщают, что это неточно. При входе в учетные записи других людей они могли видеть данные, включая имена, номера мобильных телефонов, адреса, сохраненные банковские счета, покупки и сохраненные кредитные карты. Что еще хуже, клиенты Klarna заявляют, что каждый раз, когда они заходят в мобильное приложение, они получают доступ к другой учетной записи.
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