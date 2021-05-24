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Устройства Windows 10 на базе чипсетов ARM существуют уже несколько лет, но если вы разработчик, создающий приложения для ПК с Windows 10 на базе ARM, их тестирование может быть очень дорогостоящим из-за стоимости большинства устройств для них. Чтобы решить эту проблему, Qualcomm анонсировала Snapdragon Developer Kit, ПК на базе ARM, предназначенный для тестирования приложений Windows 10.

В отличие от большинства ПК с Windows 10 ARM, доступных прямо сейчас, Snapdragon Developer Kit представляет собой настольный компьютер, поэтому у него нет дисплея или чего-либо, что значительно увеличивает стоимость. Это просто небольшой компьютер, который можно использовать с монитором, что делает тестирование приложений на устройствах ARM более доступным для разработчиков. Он работает на новой вычислительной платформе Snapdragon 7c Gen2, которая является одним из самых доступных наборов микросхем ARM, который может работать с Windows 10. Опять же, это помогает сократить расходы разработчиков, и помочь обеспечить оптимизацию приложений даже для устройств с низкой производительностью.

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Комплект разработчика Snapdragon будет выпущен этим летом, но более конкретной даты и информации о ценах не сообщается. Возможно, более подробно об этом комплекте станет известно на мероприятии Microsoft Build, которое состоится на этой неделе