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Запрет, который правительство требует от интернет-провайдеров, был введен после того, как участник форума написал на Raid Forums, что владеет и продает личные данные 279 миллионов индонезийцев. Этот форумчанин, известный как Kotz, выложил образец информации о миллионе граждан, чтобы подтвердить свои слова. Утечка данных включала имена граждан, национальные идентификационные номера, информацию о налоговой регистрации, номера мобильных телефонов, фотографии и информация о зарплате. Хотя было сочтено, что данные содержат частично устаревшую информацию, а также данные об умерших (общее число в 279 миллионов больше, чем текущая перепись Индонезии в 273 миллиона граждан), местные индонезийские репортеры сочли данные достоверными.

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Правительство Индонезии подтвердило подлинность данных в пресс-релизе Министерства связи и информации (Kominfo). Министерство подтвердило, что при случайной проверке одного миллиона образцов были обнаружены достоверные данные, и началось расследование вместе с Национальным агентством по кибербезопасности и криптографии (BSSN) и Администратором социального обеспечения здравоохранения (BPJS). Похоже, официальные лица полагают, что данные могли быть получены из BPJS, но это еще не подтверждено.

Тем временем правительство приказало интернет-провайдерам заблокировать доступ к сайту Raid Forums, а также к URL-адресам bayfiles.com, mega.nz и anonfiles.com, где образцы данных были размещены и предложены для загрузки.

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Решение о запрете доступа к сайту и ссылкам для скачивания было осмеяно, поскольку правительственный черный список на основе DNS можно легко обойти с помощью чего-то такого простого, как прокси или VPN.

Между тем, сообщение на форуме, рекламирующее базу данных граждан Индонезии, было удалено. Неясно, удалил ли тему Kotz или администраторы форума.