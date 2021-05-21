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«За последний год ФБР выявило не менее 16 атак с помощью программ-вымогателей Conti, нацеленных на американское здравоохранение и службы быстрого реагирования, включая правоохранительные органы, службы экстренной медицинской помощи, диспетчерские центры 911 и муниципалитеты», - заявили в киберотделе ФБР.

По данным ФБР, требования Conti о выкупе подбираются индивидуально для каждой жертвы, а недавние требования достигали 25 миллионов долларов. Жертвы взломов призывают обмениваться информацией об атаках Conti, чтобы помочь ФБР предотвратить будущие атаки и идентифицировать личности членов банды. Программа-вымогатель Conti, как считается, контролируется российской киберпреступной группой, известной как Wizard Spider.

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Conti недавно взломала сети Управления здравоохранения Ирландии (HSE) и Министерства здравоохранения (DoH), и после успешного шифрования систем, потребовали первого заплатить выкуп в размере 20 миллионов долларов. Несмотря на то, что DoH смог заблокировать Conti от шифрования своих систем, HSE не повезло, и им для предотвращения распространения программы-вымогателя по своей сети пришлось отключить свои IТ-системы.

После атаки на государственную систему здравоохранения Ирландии Conti выпустила бесплатный дешифратор для HSE, но предупредила, что 700 ГБ данных, украденных из их сети, все равно будут слиты в сеть или проданы.