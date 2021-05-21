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Усилия Samsung по удовлетворению требований гибридного обучения и работы из дома в условиях пандемии COVID-19 привели к дебюту его гигантского дисплея в прошлом году. 85-дюймовый интерактивный дисплей был лишь частью растущей линейки продуктов, и теперь эта линейка продуктов пополняется новыми членами.

Сегодня Samsung анонсировала 75-дюймовый Interactive Flip 3 с 4K дисплеем, улучшенными протоколами безопасности, режимом письма и многим другим. По сути, это цифровая доска, которая позволяет учащимся сразу же совместно работать над своими проектами. Компания утверждает, что интерактивный дисплей обеспечивает скорость рисования с задержкой до 34 мс, а также повышенную точность с 2048 точками нажатия.

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Дисплей можно закрепить на стене, и до 20 человек могут писать и рисовать одновременно, синхронизируя свои устройства. Это также позволяет нескольким пользователям обмениваться контентом в режиме реального времени. Он имеет шестизначную систему блокировки для защиты конфиденциальных документов, хранящихся в нем. Устройство также имеет 16 ГБ памяти и будет доступно в цвете Charcoal Black. Дисплей будет поддерживать нескольких вариантов подключения, включая USB, HDMI, DP и OSP.

Вскоре Samsung, для образовательных учреждений, добавит поддержку цифровой линейки и транспортира.

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Цена данной интерактивной модели дисплея и дата его выхода пока не объявлена.