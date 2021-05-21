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Киберпреступные сообщества обычно имеют систему условного депонирования, чтобы избежать мошенничества между продавцами и покупателями. Для операций с программами-вымогателями депозит является гарантом оплаты услуг и показателем серьезности этого бизнеса.

Для примера, в прошлом году операторы программы-вымогателя REvil задепонировали биткоины на сумму 1 миллион долларов на хакерском форуме, для привлечения к операции новых участников. Этот шаг показал, что они доверяли администратору форума и что на этом можно было заработать много денег.

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Чтобы завоевать доверие потенциальных партнеров и расширить свою деятельность, DarkSide разместила 22 биткоина на популярном хакерском форуме XSS. Кошелек управляется администратором сайта, который в данном случае выступает гарантом для хакеров и арбитром в случае возникновения спорных ситуаций.

На прошлой неделе DarkSide прекратила свою работу и сообщила своим подельникам, что решение было принято после потери доступа к их публичным серверам, и это произошло «из-за давления правоохранительных органов США» после атаки на Colonial Pipeline. Прекращение деятельности программы-вымогателя DarkSide было внезапным и явно оставило некоторые незавершенные дела. Пять подельников пожаловались на то, что операторы задолжали им деньги за уплаченный выкуп или за услуги взлома. Один из них утверждает, что они были «пентестером» атаки и получили 80% выкупа. Однако после того, как жертва заплатила, операторы DarkSide заявили, что у них больше нет доступа к средствам, и партнер может использовать депозит в XSS для получения своей доли. Администратор форума, выступающий в качестве арбитра, утвердил компенсацию из депозита DarkSide. На заявления других сообщников DarkSide пока ответа от администратора не получено.

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DarkSide стала известна в августе 2020 года и стала одной из самых активных групп вымогателей. За девять месяцев эта кампания принесла хакерам не менее 90 миллионов долларов. Всего за одну неделю хакерская группировка собрала около 9 миллионов долларов в результате двух атак: Colonial Pipeline и немецкой химической компании Brenntag.