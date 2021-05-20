Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Провайдер облачных серверов Hetzner запретил майнинг Chia на своих мощностях

Популярный немецкий провайдер облачного хостинга и выделенных серверов Hetzner запретил майнинг криптовалют на своих серверах после того, как пользователи начали использовать мощности для майнинга Chia
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 - это вещица для очень богатых
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
RX 6900XT - видеокарта для богатых
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Для тех, кто не в курсе - Chia, вместо майнинга криптовалюты с помощью специального оборудования или видеокарт  использует новую систему майнинга под названием Proof of Space и Proof of Time. В руководстве майнинга этой криповалюты утверждается, что награда за ее майнинг пропорционально зависит от количества свободного дискового пространства, которое майнер выделил под добычу монеты.

Поскольку Chia в настоящее время оценивается в 1000 долларов, а недавно достигала 1645,12 долларов, она стала популярной криптовалютой для майнинга. По словам Hetzner, это привело к притоку людей арендующих системы хранения данных большой емкости. Например тот же Hetzner, предлагает 10 ТБ хранилища за 47,48 евро в месяц. Из-за опасений, что майнинг Chia может повредить их диски из-за интенсивного использования, хостинг-провайдер запретил любой майнинг на своих облачных серверах и в службах хостинга. «Чтобы мы могли управлять высокопроизводительной и надежной сетью для наших клиентов, работа приложений для майнинга криптовалют запрещена», - говорится в соглашении об оказании услуг Hetzner Storage Box.

анонсы и реклама
RTX 3070 в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
6900XT дешево но в составе компа
Galaxy S21 - цена упала на порядок
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Далее Hetzner объяснил свои причины отказа в Твиттере, в ответ на обеспокоенность пользователей этим новым изменением политики. «Да, это правда, мы расширили условия и запретили майнинг криптовалют. Использование хранилищ в майнинге приводит к проблемам с пропускной способностью хост-систем. При майнинге chia также существует проблема, заключающаяся в том, что жесткие диски подвергаются чрезмерной нагрузке из-за множества процессов чтения и записи и поэтому выходят из строя».

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
18
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
7
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
62
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
17

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

22 смартфона Xiaomi уже получили стабильную версию MIUI 12.5 на Android 11
5
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
211
На фоне падения Биткоина и Эфира криптоинвесторы сломали Coinbase и Binance
61
Samsung Galaxy S21+ ощутимо подешевел – сбалансированный флагман 2021 года со скидкой 17%
5
Илон Маск одним сообщением поднял стоимость криптовалюты Starbase на 4500%
7
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
130
NVIDIA официально представила новую линейку видеокарт GeForce RTX 3000 LHR с защитой от майнеров
48
За неделю количество задействованных HDD в майнинге Chia Coin выросло в два раза
12
Видеокарт GeForce RTX 3060 и 3090 не оказалось среди анонсированных NVIDIA версий Lite Hash Rate
7
Bitcoin подешевел на 13 000 долларов за сутки, Ethereum – почти в два раза
62
Курс биткоина падает. Китай нанес новый удар по криптовалютному рынку
15
«Некстгенная» версия Grand Theft Auto V выйдет в ноябре
12
Хардфорк EIP-1559 сделает добычу Эфира на видеокартах убыточной из-за снижения комиссии на 50%
49
По сети ходит ещё одна реалистичная карта GTA 6 с обширным игровым миром
2
Xiaomi POCO M3 Pro 5G представлен официально – Dimensity 700, Android 11 и новый дизайн за 159 евро
1
«Онлайн» бывшего PlayStation-эксклюзива Days Gone в Steam оставляет желать лучшего
17
Криптовалютная компания случайно перевела на кошелёк неизвестного $28 млн в Биткоинах
13
Крупные Bitcoin-биржи перестали работать на фоне обвала стоимости криптовалюты
53
Смартфоны Xiaomi перестали работать после обновления Android 12
1
На фоне обвала рынка криптовалют Биткоин обновил 3-месячный минимум, а Chia Coin теряет доходность
9

Популярные статьи

5 способов избежать перегрева видеокарты при майнинге на игровом компьютере в жару
38
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
56
Криптовалюта - цифровое золото или путь к разорению
85
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
18
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
39
Сколько FPS нужно здоровому человеку
38
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
1

Сейчас обсуждают

Neur
11:30
Пассивно вы только под хвост долбитесь.
Крупные Bitcoin-биржи перестали работать на фоне обвала стоимости криптовалюты
Neur
11:28
Толи дело вас - каловые массы как пучит, скоро лопнете...
Крупные Bitcoin-биржи перестали работать на фоне обвала стоимости криптовалюты
Roman Plotnikov
11:27
Куда мне с виндой без переустановки с 2014 года? Если бы не сдохший в 14-м году SSD и не покупка нового, работала бы и дольше
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
vovsir
11:26
Вы приписываете свою логику и свои же глупые выводы мне. Может что-то не так с вашей логикой?
Сколько FPS нужно здоровому человеку
toottaa
11:25
ты это сам выдумал петушара?! 7 лет ssd самому старому, сиди и ананируй на свои помойные hdd Выработать ресурс ssd тебе петушаре жизни своей петушиной не хватит. Купил noname вот и мучайся, скупой все...
Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
asv1
11:23
Судя по твоим потугам только у тебя здесь анальная боль от геймеров.
На фоне падения Биткоина и Эфира криптоинвесторы сломали Coinbase и Binance
Игорь Антонов
11:23
Наверное имелись ввиду индусы как более дешовая раб сила. Или тебя интересуют только негры
Предложения Intel по размеру оплаты труда руководства не нашли поддержки у акционеров
in_cognito
11:23
Из логики автора, игрокам должно хватать и 30 и 15гц моников. Может что-то не так с логикой?
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Ivan103958
11:22
Меня в дрож бросает, когда вижу 45 фпс на своём 60 герцовом 4к монике!
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Lurker-beta
11:21
ок, допустим дом будет стоять не 100, а 50 лет. Но за электричество вы будете платить всегда по ночному тарифу. У вас будет бесплатный ИБП на ВСЮ технику в доме. Может оно и окупится. А может стоять б...
Концепция аккумуляторных батарей на цементной основе может превратить здания в большие батарейки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем