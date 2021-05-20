Провайдер облачных серверов Hetzner запретил майнинг Chia на своих мощностях
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Для тех, кто не в курсе - Chia, вместо майнинга криптовалюты с помощью специального оборудования или видеокарт использует новую систему майнинга под названием Proof of Space и Proof of Time. В руководстве майнинга этой криповалюты утверждается, что награда за ее майнинг пропорционально зависит от количества свободного дискового пространства, которое майнер выделил под добычу монеты.
Поскольку Chia в настоящее время оценивается в 1000 долларов, а недавно достигала 1645,12 долларов, она стала популярной криптовалютой для майнинга. По словам Hetzner, это привело к притоку людей арендующих системы хранения данных большой емкости. Например тот же Hetzner, предлагает 10 ТБ хранилища за 47,48 евро в месяц. Из-за опасений, что майнинг Chia может повредить их диски из-за интенсивного использования, хостинг-провайдер запретил любой майнинг на своих облачных серверах и в службах хостинга. «Чтобы мы могли управлять высокопроизводительной и надежной сетью для наших клиентов, работа приложений для майнинга криптовалют запрещена», - говорится в соглашении об оказании услуг Hetzner Storage Box.
Далее Hetzner объяснил свои причины отказа в Твиттере, в ответ на обеспокоенность пользователей этим новым изменением политики. «Да, это правда, мы расширили условия и запретили майнинг криптовалют. Использование хранилищ в майнинге приводит к проблемам с пропускной способностью хост-систем. При майнинге chia также существует проблема, заключающаяся в том, что жесткие диски подвергаются чрезмерной нагрузке из-за множества процессов чтения и записи и поэтому выходят из строя».
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