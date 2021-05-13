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Сообщается, что Colonial Pipeline заплатила операторам программ-вымогателей, ответственным за кибератаку на прошлой неделе, около 5 миллионов долларов за расшифровку заблокированных систем.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что два человека, близких к этому делу, заявили, что требование шантажа было выполнено в течение нескольких часов после кибератаки, которая затронула топливные системы. 7 мая Colonial Pipeline подверглась атаке с использованием программ-вымогателей, в результате чего компания временно прекратила свою деятельность и заморозила IТ-системы, чтобы изолировать заражение. Пока трубопроводы снова восстановят свою работу, пройдут дни, а проблемы, связанные с поставками, уже вызвали панические покупки в некоторых городах США.

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В публикации говорится, что оплата была произведена операторам вредоносного ПО DarkSide в криптовалюте получения ключа дешифрования и восстановления систем, выведенных из строя из-за вымогателя. Однако, как сообщалось, дешифратор был «настолько медленным», что при восстановлении пришлось использовать также резервные копии.

По данным Reuters, Colonial Pipeline имеет страховку от подобных случаев на сумму не менее 15 миллионов долларов.