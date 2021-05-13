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Samsung добавляет еще около 33,5 миллиарда долларов, к своему предыдущему обязательству вложить 118 миллиардов долларов в свой логический бизнес, стремясь стать мировым лидером в этой области

Еще в 2019 году южнокорейский технологический гигант пообещал потратить 118 миллиардов долларов до 2030 года на свои логические предприятия. В Samsung заявили, что добавляют 33,5 миллиарда долларов к первоначальным инвестициям, чтобы ускорить передовые исследования и расширить свои производственные мощности.

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Южнокорейский технологический гигант владеет двумя логическими предприятиями: Samsung System LSI и Samsung Foundry. System LSI разрабатывает логические микросхемы, в то время как Foundry занимается производством микросхем по контракту. По заявлению технологического гиганта, за счет дополнительных инвестиций расширение его подразделения Foundry «будет способствовать развитию целых новых отраслей, основанных на технологиях следующего поколения, таких как искусственный интеллект, 5G и другие». Samsung также объявили о начале строительства новой производственной линии на своем заводе в Пхёнтхэке, Южная Корея. Ожидается, что строительство новой линии под названием P3 будет завершено во второй половине 2022 года. Линия P3 будет производить 14-нанометровые модули DRAM и 5-нанометровые логические полупроводники с использованием технологии литографии в крайнем ультрафиолете (EUV), добавили в Samsung.

«Вся полупроводниковая промышленность переживает переломный момент, и сейчас самое время наметить план долгосрочной стратегии и инвестиций», - сказал вице-председатель Samsung и глава подразделения по производству микросхем Ким Ки-Нам. «В сегменте памяти, где Samsung сохранила свое неоспоримое лидерство, компания продолжит делать упреждающие инвестиции, чтобы остаться лидером отрасли».

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Samsung - крупнейший в мире производитель микросхем памяти по размеру дохода. В литейном производстве он является вторым по величине после Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC). По общему объему выручки Samsung - вторая по величине компания-производитель микросхем в мире после Intel.