Проект Tor продает на аукционе первый onion URL в качестве NFT
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Некоммерческий проект Tor управляет децентрализованной сетью Tor, которая позволяет пользователям получать анонимный доступ к веб-сайтам и специальным URL-адресам Onion (.onion), доступным только через Tor. Обычно называемый даркнет, Tor позволяет разработчикам веб-сайтов создавать специальные onion службы, которые доступны только через сеть Tor и обеспечивают анонимность владельцу службы.
Первый onion сервис, когда-либо созданный проектом Tor, - это Dusk по адресу http://duskgytldkxiuqc6.onion, который обычно используется в качестве примера onion сервиса в документации и справочных файлах Tor.
Аукцион Tor проходит на платформе foundation.app, где недавно продали NFT Эдварда Сноудена за 2224,00 ETH (~ 7 миллионов долларов США). Победитель аукциона получит ключ 1 ноября 2021 года, и проект Tor утверждает, что он может быть доставлен, как того пожелают «Владельцы».
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Закрытый ключ будет отправлен «Владельцам» любым предпочтительным для них способом - пусть это будет зашифрованное сообщение по выбранному ими протоколу, загруженное в блокчейн или физически отправленное на USB-накопитель или DVD-привод».
Стоит иметь в виду, что победитель аукциона получит закрытый ключ для Dusk после того, как Tor завершит миграцию служб Tor onion с версии 2 на версию 3. Это означает, что победитель не может использовать закрытый ключ Dusk для размещения службы Onion, и этот ключ будет просто артефактом истории Tor.
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