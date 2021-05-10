На выходных город Талса пострадал от вирусов-вымогателей
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Атака, которая произошла в ночь с пятницы на субботу, в настоящее время исследуется городской IT-командой, которой удалось частично восстановить городские веб-сайты. IT-команды все еще работают над восстановлением поврежденных систем из резервных копий.
Считается, что атака затронула лишь небольшую часть городской сети. Вторжение могло иметь гораздо более серьезные последствия, если бы произошло в разгар рабочего дня, когда большинство компьютеров было бы включено. Персонал надеется, что хотя бы часть компьютеров городского правительства будет запущена до того, как сотрудники прибудут на работу в понедельник, и восстановит все услуги в течение ближайшей недели, сообщила в пресс-релизе Мишель Брукс, директор по коммуникациям города Талса.
Талса, который в настоящее время является 47-м по величине городом США по численности населения, является одним из длинного списка городов США, пострадавших от атак программ-вымогателей.
Большинство инцидентов происходило в небольших городах, но вымогателям иногда удавалось заразить сеть крупного мегаполиса, причем инциденты были зарегистрированы в Атланте, Балтиморе, Денвере, Ноксвилле и Новом Орлеане.
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В июле 2019 года, после нескольких лет атак программ-вымогателей на города США, Конференция мэров США единогласно приняла резолюцию, призывающую местных властей прекратить выплачивать требования программ-вымогателей киберпреступным бандам, захватившим их сети.
Несмотря на резолюцию, многие города в конечном итоге заплатили огромные требования выкупа после того, как столкнулись с потерей важных данных или после того, как банды вымогателей угрожали слить конфиденциальные данные в даркнет.
В прошлом месяце коалиция государственных и частных организаций и правительственных агентств поддержала серию рекомендаций и группу под названием Ransomware Task Force, направленную на борьбу с нынешним всплеском атак программ-вымогателей. Их 80-страничный отчет, поддержанный Министерством юстиции, был передан администрации Байдена в поисках официальной нормативной поддержки Белого дома для более эффективного противодействия операторам программ-вымогателей.
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