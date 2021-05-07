Samsung разрабатывает инновационную технологию компоновки микросхем I-Cube4
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В условиях глобальной нехватки микросхем ведущий производитель микросхем Samsung анонсировал новую технологию компоновки микросхем. Потенциально новая технология может дать более эффективные и быстрые чипы. Samsung занимает лидирующие позиции в мире полупроводников, а усовершенствованные технологии помогут компании сохранить лидерство в этой отрасли.
Новая технология называется I-Cube4 и представляет собой улучшенный гибрид технологий Samsung I-Cube2 и X-Cube. Технология I-Cube4 была разработана в марте 2021 года. Это инновация в корпусе гетерогенного чипа 2.5D, которую можно использовать для горизонтального размещения нескольких кристаллов, таких как CPU, GPU и NPU, на кремниевой подложке. Такое расположение образует систему, в которой каждый кристалл будет работать как одна микросхема. Эта технология успешно использовалась для объединения одного логического кристалла и четырех кристаллов памяти с высокой пропускной способностью на одном кристалле. Это обеспечит более быструю связь между компонентами микросхемы. Например, задачи памяти и логики будут решаться лучше, чем при настоящих технологиях микросхем. Возможности, которые могут быть решены с помощью этой технологии, многочисленны. Ее можно применять везде, где есть потребность в сверхбыстрых полупроводниках.
Samsung также разрабатывает другие, более надежные технологии производства микросхем, поскольку спрос на сверхэффективные микросхемы в отрасли продолжает расти. По словам Мунсу Канга, старшего руководителя Samsung Electronics, взрыв высокопроизводительных приложений побудил Samsung предоставить то, что он называет комплексным решением для повышения общей производительности и эффективности микросхем. Samsung стремится увеличить свои производственные мощности по производству этих сверхупакованных чипов, чтобы удовлетворить повышающийся спрос.
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Несмотря на все это, новая технология все еще нуждается в улучшении. Существует потенциальная вероятность того, что кремниевая подложка может погнуться или деформироваться при работе в сложных условиях.
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