Google случайно раскрывает Pixel Buds A, запуск которого ожидается в этом месяце
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Google случайно показал Pixel Buds A на официальной странице Android в Twitter. Твит был оперативно удален, но пользователи успели сделать снимок экрана. Ожидается, что будущее аудиоустройство поискового гиганта появится в виде доступной версии оригинальных Pixel Buds.
В твите подтверждается название предстоящего предложения, а также некоторые ключевые особенности. Ожидается, что Pixel Buds A дебютируют на ежегодной конференции разработчиков Google в этом месяце.
В твите говорится, что Pixel Buds A будет поставляться с Fast Pair, который использует Bluetooth Low Energy и функцию определения местоположения смартфона, чтобы находить совместимые устройства и подключаться к ним одним касанием. Функция Fast Pair доступна на устройствах под управлением Android 6 и выше. Изображение в твите показывает предстоящее аудиоустройство в белом корпусе, а внутренняя часть - в сером. С точки зрения дизайна Pixel Buds A очень похожи на Pixel Buds первого поколения.
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Это не первый случай, когда Google случайно раскрывает Pixel Buds A. Ранее поисковой гигант, казалось, раскрыл будущее предложение в маркетинговом письме, разосланном пользователям Google Nest.
Google в твите намекает, что будущее аудиоустройство будет доступным предложением, учитывая, что Google использует его для доступных телефонов Pixel. Также можно предположить, что Pixel Buds A близок к запуску, и, скорее всего, он дебютирует вместе с Pixel 5a на Google I/O.
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