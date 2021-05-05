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Google случайно показал Pixel Buds A на официальной странице Android в Twitter. Твит был оперативно удален, но пользователи успели сделать снимок экрана. Ожидается, что будущее аудиоустройство поискового гиганта появится в виде доступной версии оригинальных Pixel Buds.

В твите подтверждается название предстоящего предложения, а также некоторые ключевые особенности. Ожидается, что Pixel Buds A дебютируют на ежегодной конференции разработчиков Google в этом месяце.

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В твите говорится, что Pixel Buds A будет поставляться с Fast Pair, который использует Bluetooth Low Energy и функцию определения местоположения смартфона, чтобы находить совместимые устройства и подключаться к ним одним касанием. Функция Fast Pair доступна на устройствах под управлением Android 6 и выше. Изображение в твите показывает предстоящее аудиоустройство в белом корпусе, а внутренняя часть - в сером. С точки зрения дизайна Pixel Buds A очень похожи на Pixel Buds первого поколения.

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Это не первый случай, когда Google случайно раскрывает Pixel Buds A. Ранее поисковой гигант, казалось, раскрыл будущее предложение в маркетинговом письме, разосланном пользователям Google Nest.

Google в твите намекает, что будущее аудиоустройство будет доступным предложением, учитывая, что Google использует его для доступных телефонов Pixel. Также можно предположить, что Pixel Buds A близок к запуску, и, скорее всего, он дебютирует вместе с Pixel 5a на Google I/O.