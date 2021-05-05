Ошибка Защитника Windows заполняет загрузочный диск Windows 10 тысячами файлов
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Ошибка появилась в Защитнике Windows 1.1.18100.5 и ведет к тому, что папка C:\ProgramData\ Microsoft\Windows Defender\Scans\History\ Store заполняется тысячами файлов с именами, которые выглядят как хэши MD5. Размер создаваемых файлов варьируется от 600 байт до чуть более 1 КБ.
Некоторые пользователи Windows 10 сообщают, что их системы были заполнены сотнями тысяч файлов, которые в одном из случаев занимали 30 ГБ дискового пространства. Для маленьких системных дисков это может быть критический объем дискового пространства. Согласно Deskmodder, который первым сообщил об этой проблеме, ошибка исправлена в последней версии Защитника Windows версии 1.1.18100.6. Пользователи Windows 10 могут проверить свою версию Защитника Windows, перейдя в раздел «Безопасность Windows», щелкнув значок шестеренки настроек в левом нижнем углу экрана, а затем выбрав «О программе».
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Если версия вашего ядра показывает число ниже 1.1.18100.6, вам следует зайти в Центр обновления Windows и нажать кнопку «Проверить наличие обновлений», чтобы загрузить последнее обновление «Security Intelligence Update для антивируса Microsoft Defender». Если это обновление доступно, Центр обновления Windows установит его автоматически и не потребует перезапуска Windows 10.
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