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В отличие от большинства других разработчиков, незавершенные функции постоянно появляются в обновлениях Google, намекая на то, что в разработке находится много нового контента. После обновления приложения Google на Android для некоторых пользователей в списке настроек Ассистента появляется новое меню «Гуакамоле». После активации которой, он позволит выполнять определенные задачи, даже не говоря "Окей, Google".

Гуакамоле, похоже, создан на основе голосовых ярлыков, добавляя возможность пропустить обычное «Окей, Google» для «помощи в быстрых задачах», таких как ответ на звонки или отключение сигналов будильника. Когда он будет запущен, вам нужно будет включить эту функцию, прочитав некоторые положения и условия, прежде чем потянуть переключатель. К сожалению, пока не возможно его включить, а URL-адрес, указанный для дополнительной информации о «Гуакамоле», мертв. На данный момент это просто безфункциональный переключатель, среди обычного списка настроек.

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Этот вариант может быть еще одним предварительным просмотром новой функции, которую планируют выпустить в следующем месяце, но достоверно об этом пока не известно. «Гуакамоле» появляется у некоторых пользователей в версии 12.15.9.29 приложения Google на устройствах под управлением Android 11.