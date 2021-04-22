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Ботнет Prometei охотится за непропатченными серверами Microsoft Exchange для майнинга Monero

Ключевой целью ботнета Prometei является криптоджекинг для майнинга Monero, но его возможности позволяют использовать его для гораздо более опасных атак
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Киберпреступники пытаются использовать уязвимости на серверах Microsoft Exchange, чтобы добавить в свой ботнет, для добычи криптовалюты. Но уровень доступа, который они получают, означает, что они могут его использовать для других, гораздо более опасных кибератак.

Киберпреступники, стоящие за ботнетом, используют уязвимости в Microsoft Exchange Server как средство проникновения в сети. Существуют обновления безопасности, которые можно установить для защиты от атак, но Prometei сканирует Интернет в поисках организаций, которые еще не применили исправление, и использует его, чтобы закрепиться в сетях. Prometei не нацелен на конкретную организацию; злоумышленники просто ищут любые уязвимые сети, которые они могут использовать. По словам исследователей, ботнет уже нашел жертв во многих отраслях в различных регионах, включая Северную Америку, Южную Америку, Европу и Восточную Азию.

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Основная цель злоумышленников — установить вредоносное ПО для криптоджекинга для майнинга Monero, что позволит злоумышленникам тайно использовать вычислительную мощность зараженных устройств, чтобы набить свои карманы криптовалютой. Prometei использует уязвимости в серверах Microsoft Exchange для получения начального доступа к сети и пытается заразить как можно больше конечных точек, используя различные известные методы атаки для горизонтального перемещения по сети. К ним относятся сбор учетных данных для входа в систему, использование уязвимостей RDP и даже использование старых эксплойтов, включая EternalBlue и BlueKeep, для перемещения по сетям, выполняя разведку, необходимую для компрометации как можно большего числа машин.

«К сожалению, наличие патчей не означает быстрое развертывание исправления, что мы неоднократно видели в прошлом. Например, спустя годы после утечки эксплойта EternalBlue и появления исправлений, мы все еще наблюдали, как злоумышленники используют эту уязвимость», - сказал Ассаф Дахан, руководитель отдела исследования угроз Cybereason. Те, кто стоит за Prometei, похоже, хотят добиться долгосрочного присутствия в сети, и они делают это, используя методы, связанные со сложными киберпреступными операциями и даже хакерскими группами национальных государств. По крайней мере, на данный момент Prometei ориентирован на майнинг криптовалюты.

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«Чем дольше они могут оставаться незамеченными в сети, тем больше криптовалюты добывается. Поэтому они повысили устойчивость ботнета, добавили скрытые функции к вредоносному ПО и использовали методы и инструменты, которые часто ассоциируются с Advanced Persistent Threats», - сказал Дахан. «При желании злоумышленники могут также заразить скомпрометированные конечные точки другими вредоносными программами и сотрудничать с бандами вымогателей, чтобы продать доступ к конечным точкам», - добавил он.

Считается, что Prometei по-прежнему активно ищет новые цели для заражения, и лучший способ не стать жертвой — применить критические обновления безопасности для Microsoft Exchange Server.

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