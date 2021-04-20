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Поскольку правительство Великобритании в понедельник объявило о планах вмешаться в поглощение Nvidia Arm по соображениям национальной безопасности, аналитики Citigroup пересмотрели шанс Nvidia приобрести разработчика CPU и GPU. Наблюдатели считают, что теперь, когда Nvidia представила свой собственный ЦП для центра обработки данных на базе Arm, вероятность того, что она получит одобрение на покупку Arm, значительно снизилась.

Оливер Дауден, секретарь по цифровым технологиям Великобритании, опубликовал в понедельник Уведомление о вмешательстве в общественные интересы (PIIN), касающееся поглощения, и выразил обеспокоенность по поводу предлагаемого приобретения с точки зрения национальной безопасности. Ожидается, что антимонопольное расследование в Великобритании будет завершено к концу июля.

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Arm, которая раньше была публичной компанией, теперь принадлежит японскому SoftBank, но остается исключительно британской компанией, которая разрабатывает свои технологии в стране. Arm лицензирует свои технологии ЦП и графических процессоров для всех заинтересованных сторон, но многие считают, что, как только Nvidia получит контроль над компанией, она попытается изменить условия лицензирования, что повлияет на независимых разработчиков микросхем, которые конкурируют с Nvidia на рынках SoC и GPU. Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, пообещал сохранить штаб-квартиру Arm в Великобритании, даже расширить там свое присутствие и сделать технологии Arm доступными для всех. Глава Nvidia ожидает, что сделка будет закрыта в 2022 году.

Сделка между Nvidia и SoftBank, которая оценивается почти в 40 миллиардов долларов, еще не получила одобрения различных антимонопольных агентств США, Великобритании, ЕС, Китая, Японии и Южной Кореи. Между тем, широко распространено мнение, что ни регулирующие органы, ни клиенты Arm не хотят, чтобы Nvidia поглотила независимого разработчика процессоров и графических процессоров, поскольку это резко усилит влияние Nvidia на сотни компаний и даже на международные проекты.

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Учитывая все возможные возражения против поглощения Arm Nvidia, аналитики скептически относятся к тому, что сделка будет одобрена всеми регулирующими органами. Например, Citigroup считает, что вероятность того, что сделка будет одобрена всеми странами, составляет около 10% после того, как Nvidia объявила на прошлой неделе о своем собственном процессоре Grace на базе Arm, который будет конкурировать с другими продуктами для центров обработки данных лицензиатами Arm.