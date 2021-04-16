Эдвард Сноуден планирует выставить свой лот на аукцион NFT, доходы пойдут в Фонд свободы прессы
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Информатор и бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден сообщил, что он вступает в мир активов невзаимозаменяемых токенов (NFT). А, 100% выручки от продажи NFT будет передано Фонду свободы прессы.
«Эта уникальная, подписанная работа сочетает в себе всю полноту знаменательного судебного решения, постановившего, что массовая слежка Агентства национальной безопасности нарушило закон, с культовым портретом разоблачителя», - отмечает торговая площадка NFT Foundation.
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Foundation заявляет, что NFT Эдварда Сноудена был произведен с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом, и «аукцион проводится от имени Фонда свободы прессы». Коллекционный арт NFT был отчеканен 14 апреля 2021 года в 22:13, и в соответствии с описанием NFT это означает, что этот токен был создан недавно.
Созданный Сноуденом NFT будет выставлен на аукцион 16 апреля 2021 года, а NFT можно будет увидеть на Opensea, IPFS и в обозревателе блоков Etherscan. Есть даже цитата из Сноудена: «Раньше я работал на правительство. Теперь я работаю на общество. Президент Фонда свободы прессы».
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