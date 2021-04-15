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Биткоины на сумму более 760 миллионов долларов, украденные с криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, были переведены в среду на новые учетные записи.

Согласно сводке недавних транзакций, собранной The Record с использованием данных из сервисов отслеживания блокчейнов, таких как Whale Alert и BTCparsers, переданная сумма варьируется от 10057,5798 BTC (на Whale Alert) до 12230,08861 BTC (на BTCParsers).

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Перемещенные средства составляют около 10% от суммы, украденной у Bitfinex в результате взлома системы безопасности, произошедшего в августе 2016 года, когда хакеры украли 119 756 BTC с платформы в Гонконге.

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На тот момент деньги стоили всего 67,47 миллиона долларов, и они никогда не обналичивались, поскольку другие криптовалютные биржи вмешались, чтобы занести в черный список адреса злоумышленников, не дав им конвертировать украденные биткоины в фиатную валюту или другой альткойн.

Из-за этого деньги в основном оставались на счетах хакеров в течение последних четырех с половиной лет и теперь, как полагают, стоят около 7,45 миллиардов долларов, что делает их крупнейшими суммами украденной криптовалюты.

«Тот факт, что все эти транзакции были отправлены одновременно, в тысячах разделенных транзакций на неизвестные кошельки, был очень подозрительным», - сказал The Record криптоаналитик и блоггер по имени г-н Кит.

В настоящее время несколько экспертов по блокчейну считают, что эти средства практически невозможно обналичить и что хакеры используют их, чтобы повлиять на обменный курс биткоин-доллар США, перемещая большие объемы средств, что обычно приводит к снижению обменного курса. План хакеров оказался успешным. Обменный курс биткоин-доллар упал с 64 тысяч до 62 тысяч долларов вчера вечером после того, как хакеры перевели 760 миллионов долларов.

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По словам эксперта по технологиям Адама Кокрана, это также не первый случай, когда хакеры переводят украденные средства при взломе Bitfinex 2016 года, чтобы изменить курс обмена и получить прибыль на колебаниях цен.

Согласно учетной записи Whale Alert, аналогичные движения сотен и тысяч биткоинов также были зарегистрированы в июне, июле, августе, октябре и ноябре 2020 года, а также в июне и августе 2019 года.

«Учитывая, что многие биржи криптовалюты не регулируются, я уверен, что хакеры найдут способ конвертировать их в фиат и обналичить. Также предполагается, что они потенциально продадут эти биткоины покупателю, желающему получить их по сниженной цене. Таким образом, они оба могут выиграть, - сказал нам г-н Кит.

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После первого перемещения украденных средств Bitfinex 2016 были арестованы два гражданина Израиля, которые предположительно были связаны со взломом, хотя израильская прокуратура так и не подтвердила, что они были лицами, стоящими за взломом.

Слухи о том, что средства были переведены правоохранительными органами, обычно опровергались как спекуляции.

«Маловероятно, что этот шаг был вызван правоохранительными органами». «Мы не видели никаких объявлений от них, и эти средства были украдены настолько тщательно, что хакеров вряд ли поймают». Компания по анализу блокчейнов Chainalysis, которая обычно работает с правоохранительными органами над этими расследованиями, пока никак не прокомментировала такую вероятность.

В августе 2020 года криптобиржа заявила, что готова предоставить 30% украденных средств в качестве вознаграждения любому, кто поможет компании отследить хакеров и вернуть украденные средства. В то время награда оценивалась примерно в 400 миллионов долларов. Теперь награда составит более 2,2 миллиарда долларов.