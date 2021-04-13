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Informatica представляет свое интеллектуальное облако для управления данными

Платформа Informatica, созданная для гибридных и мультиоблачных сред, предназначена как для специалистов по данным, так и для бизнес-пользователей
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Informatica во вторник официально представила свое интеллектуальное облако для управления данными (IDMC), платформу на базе искусственного интеллекта, предназначенную для обслуживания широкой базы пользователей, работающих с данными в мультиоблачных средах. Наряду с этим компания объявляет о серии партнерских отношений и интеграции с Microsoft Azure, Amazon Web Services и Google Cloud Platform.

Informatica занимается инструментами управления данными более 20 лет, и за это время данные становятся все более ценными, сказал директор по продуктам Informatica Джитеш Гай.

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«Мы признаем, что наше сообщество практиков, ориентированных на данные, выросло далеко за пределы технических экспертов по ETL, далеко за пределы инженеров и специалистов по обработке данных», - сказал он. Теперь в него входят «нетехнические пользователи, которые хотят оперировать фактами. Принятие решений на основе интуиции было объявлено недостаточным для продвижения вперед».

По мнению Informatica, по мере того, как данные становятся более ценными, растет и управление ими. IDMC предлагает более 200 интеллектуальных облачных сервисов на базе искусственного интеллекта CLAIRE от Informatica. Он применяет ИИ к метаданным, чтобы дать организации представление о ее «массиве данных», - пояснил Гай.

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«Состояние данных» сообщает вам о фрагментации данных - их местонахождении и различных доменах данных. «И благодаря этому пониманию», - сказал Гай, Informatica «автоматизирует возможность подключения к данным, построения конвейеров данных, обработки данных, предоставления их для аналитики ... для применения расширенных преобразований, чтобы очистить эти данные и доверять им ... чтобы соответствовать, объединять и создавать единый источник истины».

Платформа стремится сделать данные более доступными для бизнес-пользователей с помощью таких функций, как «рынок данных». По словам Гая, с помощью торговой площадки пользователи могут «делать покупки для данных», как если бы они покупали потребительские товары на торговой площадке Amazon.

IDMC основан на микросервисах и управляется API, с эластичной и бессерверной обработкой. Он создан для гибридных и мультиоблачных сред. Платформа уже работает в больших масштабах, ежемесячно обрабатывая более 17 триллионов транзакций. По словам Гая, он использует более 11 петабайт активных метаданных для управления данными, которые тысячи организаций используют для всего, от модернизации клиентского опыта до управления цепочкой поставок и финансовых преобразований.

По словам Гая, Unilever, например, использует Informatica, чтобы получить «круговой обзор» своих клиентов. Конгломерат потребительских товаров использует свои данные, чтобы узнать, как глубоко взаимодействовать с клиентами через своих торговых посредников. Он также использует данные для управления своей цепочкой поставок.

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Чтобы охватить как можно больше клиентов, Informatica сотрудничает с Microsoft, чтобы сделать IDMC бесплатным в Azure для клиентов, которым нужна простая возможность тестирования. Informatica также расширяет свое глобальное присутствие в Azure за счет новых регионов IDMC в Азии и Европе.

Бесплатная услуга обеспечивает 100 вычислительных часов в месяц бесплатно для облачных служб интеграции данных, облачных служб массового приема данных и готового подключения к наиболее популярным локальным, облачным и SaaS-источникам данных и приложениям.

Также Informatica в партнерстве с AWS запускает интегрированное облачное управление данными. Решение предлагает интеграцию Informatica и Amazon Redshift, что позволяет клиентам ускорить ввод данных.

В облаке Google компания Informatica делает доступным Cloud Data Integration (CDI) Elastic, и это улучшает массовую загрузку облака и управление API. Компания сообщила, что с 2019 года партнерство Informatica с Google Cloud выросло на 135% в годовом исчислении.

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