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После нескольких лет разработки Nvidia в понедельник представила Grace, процессор на базе Arm для центров обработки данных. Процессор был одним из нескольких анонсов, сделанных в первый день конференции Nvidia Graphics Technology Conference (GTC) 2021, на которой производитель микросхем изложит свои планы по развитию ускоренных вычислений. Вместе с Grace Nvidia анонсировала устройство обработки данных следующего поколения, новый SDK для ускорения моделирования квантовых схем и многое другое.

В этом году GTC будет полностью виртуальным, он будет работать с понедельника по пятницу, что дает Nvidia достаточно времени, чтобы осветить несколько своих продуктовых инноваций. Nvidia сыграла ключевую роль в продвижении ИИ с помощью графических процессоров, но ее грандиозные амбиции не являются секретом: в сентябре компания объявила о намерении приобрести компанию Arm, поставщика чипов, за 40 миллиардов долларов.

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«Передовой искусственный интеллект и наука о данных выводят сегодняшнюю компьютерную архитектуру за ее пределы - обрабатывая немыслимые объемы данных», - заявил в понедельник основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. «Используя модель IP-лицензирования Arm, Nvidia создала Grace, ЦП, предназначенный для гигантского ИИ и высокопроизводительных вычислений. В сочетании с GPU и DPU Grace дает нам третью основную технологию для вычислений и возможность перестроить центр обработки данных для дальнейшего развития. AI. Теперь Nvidia - это компания с тремя микросхемами».

GRACE, ПЕРВЫЙ ЦП NVIDIA ДЛЯ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

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Grace, процессор Nvidia на базе Arm, разработан для поддержки продвинутых приложений, которые используют большие наборы данных и полагаются на сверхбыстрые вычисления и значительный объем памяти. Это может включать обработку естественного языка, рекомендательные системы и суперкомпьютеры AI.

Система на основе Grace сможет обучать модель обработки естественного языка (NLP) с одним триллионом параметров в 10 раз быстрее, чем современные системы на базе Nvidia DGX, которые работают на процессорах x86.

Технология межсоединения NVLink 4-го поколения от Nvidia обеспечивает соединение со скоростью 900 ГБ / с между ЦП Grace и графическими процессорами Nvidia, что позволяет в 30 раз увеличить совокупную пропускную способность по сравнению с ведущими серверами сегодня.

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Подсистема памяти LPDDR5x чипа обеспечивает вдвое большую пропускную способность и в 10 раз лучшую энергоэффективность по сравнению с памятью DDR4. Кроме того, новая архитектура обеспечивает унифицированную согласованность кеш-памяти с единым адресным пространством памяти, объединяя систему и память графического процессора HBM для упрощения программирования.

Первыми заказчиками, объявившими о планах развертывания Grace, являются Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр (CSCS) и Лос-Аламосская национальная лаборатория Министерства энергетики США. Обе лаборатории планируют выпустить суперкомпьютеры на базе Grace, в 2023 году.

OMNIVERSE ENTERPRISE

После открытия платформы дизайна и сотрудничества Omniverse для открытого бета-тестирования в декабре, Nvidia теперь анонсирует Omniverse Enterprise. Он включает в себя сервер ядра Omnitverse для создания и просмотра приложений, а также возможности виртуальной рабочей станции. Он предназначен для развертывания в организациях любого размера, позволяя командам работать вместе над сложными проектами.

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На данный момент у Nvidia более 400 крупных компаний используют Omniverse. BMW Group создала полного цифрового двойника одного из своих заводов, через который в любой момент времени проезжают более 300 автомобилей. Издатель игр Activision использует его для организации более 100 000 3D-ресурсов.

Между тем, Bentley Systems, компания-разработчик программного обеспечения для проектирования инфраструктуры, является первой третьей стороной, разработавшей набор приложений на платформе Omniverse. Программное обеспечение Bentley используется для проектирования и моделирования крупнейших инфраструктурных проектов в мире.

THE BLUEFIELD-3 DPU

Nvidia анонсировала BlueField-3, новое поколение своего устройства обработки данных (DPU) - ускорителя, предназначенного для изоляции сервисов инфраструктуры от приложений, работающих на процессорах x86. Тем самым он ускоряет работу программно-определяемых сетей, систем хранения и кибербезопасности.

DPU BlueField-3 имеет 16 ядер Arm A78 и ускоряет сетевой трафик со скоростью 400 Гбит/с. Для предоставления аналогичных услуг центра обработки данных потребуется до 300 ядер ЦП.

Чип отличается 10-кратным увеличением вычислительной мощности по сравнению с предыдущим поколением, а также 4-кратным ускорением для криптографии. BlueField-3 также является первым DPU, который поддерживает PCIe пятого поколения и предлагает синхронизированное по времени ускорение центра обработки данных.

Dell Technologies, Inspur, Lenovo и Supermicro интегрируют DPU BlueField в свои серверы. Поставщики облачных услуг, использующие DPU, включают Baidu, JD.com и UCloud. Партнеры по гибридной облачной платформе, поддерживающие BlueField-3, включают Canonical, Red Hat и VMware. Его также поддерживают лидеры в области кибербезопасности Fortinet и Guardicore; поставщики хранилищ DDN, NetApp и WekaIO; и поставщики пограничных платформ Cloudflare, F5 и Juniper Networks.

BlueField-3 полностью обратно совместим с BlueField-2 и, как ожидается, будет выпущен в первом квартале 2022 года.

НОВЫЙ DGX SUPERPOD

Nvidia представила следующее поколение своего DGX SuperPOD, который представляет собой систему, состоящую из 20 или более DGX A100 вместе с сетью Nvidia InfiniBand HDR. Последняя версия superPOD является облачной и мультитенантной. Он использует DPU от Nvidia BlueField-2 для разгрузки, ускорения и изоляции данных пользователей. Новый SuperPOD будет доступен во втором квартале через партнеров Nvidia.

Тем временем Nvidia представила Base Command для управления обучением ИИ и операциями в инфраструктуре DGX SuperPOD. Это позволяет нескольким пользователям и ИТ-командам безопасно получать доступ к инфраструктуре, совместно использовать ее и управлять ею. Base Command будет доступна во втором квартале.

Nvidia также объявила о новом предложении подписки на DGX Station A100 - настольную модель компьютера с искусственным интеллектом. Новое предложение должно упростить организациям работу над разработкой искусственного интеллекта за пределами центра обработки данных. Подписки начинаются с цены 9000 долларов в месяц.

ПАКЕТ CUQUANTUM SDK

Хотя Nvidia не создает квантовый компьютер, она представляет пакет cuQuantum SDK для ускорения моделирования квантовых схем, выполняемых на графических процессорах. Классические компьютеры уже находят способы проводить квантовое моделирование, и библиотека cuQuantum предназначена для продвижения этих исследований.

Исследователи из Калифорнийского технологического института, работающие с cuQuantum, смогли установить мировой рекорд по моделированию схемы Google Sycamore и в 9 раз повысить производительность каждого графического процессора.

Nvidia ожидает, что повышение производительности и простота использования cuQuantum сделают его основополагающим элементом квантовых фреймворков и симуляторов.

«Я надеюсь, что cuQuantum сделает для квантовых вычислений то же, что cuDNN для глубокого обучения», - сказал Хуанг, имея в виду библиотеку глубокой нейронной сети Nvidia CUDA.