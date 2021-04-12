PayPal внедряет новые инструменты борьбы с мошенничеством для продавцов
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PayPal заявила, что ее новая услуга Fraud Protection Advanced использует идентификацию устройства, машинное обучение и аналитику, чтобы помочь компаниям выявлять, расследовать, разрешать и предотвращать мошеннические транзакции.
По оценкам, пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентный рост онлайн-продаж в 2020 году, при этом проникновение электронной коммерции достигло рекордного уровня в 21,3% - самого высокого, когда-либо зарегистрированного, годового скачка розничных продаж в США. Но всплеск электронной коммерции и цифровых платежей также привел к росту онлайн-мошенничества, изощренных попыток мошенничества со стороны злоумышленников и новых операционных рисков для онлайн-бизнеса.
Эта технология позволяет моделировать данные в реальном времени, чтобы помочь предприятиям выявлять изменяющиеся схемы мошенничества, и обеспечивает высокую эффективность принятия решений о мошенничестве, что может привести к снижению количества возвратных платежей и ложных отклонений. Дополнительные улучшения включают возможность настраивать фильтры, чтобы уменьшить подверженность продавца мошенничеству и помочь им различать законные и незаконные транзакции.
В целом PayPal продвигает улучшенный сервис как способ для продавцов повысить уровень авторизации и конверсии.
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«Расширенная защита от мошенничества основана на нашем существующем решении защиты от мошенничества и является частью нашего более широкого набора предложений для продавцов на платформе PayPal Commerce, которые помогают им управлять рисками и платежами», - написала PayPal в своем блоге. «Развивая эти решения, мы продолжим нашу приверженность демократизации доступа к важнейшим инструментам и ресурсам для всех продавцов, которые помогают лучше защищать их бизнес».
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