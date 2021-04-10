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В четверг ФБР арестовало человека из Техаса, который якобы планировал «уничтожить около 70% Интернета» в результате взрыва бомбы в центре обработки данных Amazon Web Services (AWS) на улице Смит-Свитч-роуд в Эшберне, штат Вирджиния.

28-летний Сет Аарон Пендли был обвинен в уголовном преступлении в пятницу утром за попытку разрушить здание с помощью пластиковой взрывчатки C-4, которую он пытался купить у тайного сотрудника ФБР. ФБР узнало о планах подозреваемого в январе, когда он раскрыл свой заговор на веб-сайте MyMilitia.

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Пендли связался с помощью приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal, с неким сообщником и сообщил, что он планирует использовать пластиковую взрывчатку C-4 для атаки на центры обработки данных Amazon в попытке «уничтожить около 70% Интернета».

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В феврале Пендли поделился с сообщником, сделанной вручную картой центра обработки данных AWS Amazon в Вирджинии, «с указанием предлагаемых маршрутов входа и выхода на объект».

Далее, сообщник познакомил подозреваемого с тайным сотрудником ФБР, выдававшим себя за поставщика взрывчатых веществ в конце марта.

Пендли сказал «поставщику», что планировал взломать серверы, которые, по его мнению, использовались ФБР, ЦРУ и другими федеральными агентствами США. В его заговор также входило уничтожение «олигархии», возглавляющей в настоящее время Соединенные Штаты.

8 апреля он встретился с тайным сотрудником ФБР, чтобы получить то, что, по его мнению, было взрывным устройством. Вместо этого он получил муляж взрывного устройства. Подозреваемый был арестован агентами ФБР после того, как «поставщик» продемонстрировал как подготовить и привести в действие взрывное устройство.

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Если его признают виновным в планировании взрыва в центре обработки данных Amazon в Вирджинии, Пендли грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Amazon в своем заявлении сообщил: «Мы хотели бы поблагодарить ФБР за их работу в этом расследовании. Мы невероятно серьезно относимся к безопасности и защите наших сотрудников и клиентов и постоянно проверяем различные направления на предмет любых потенциальных угроз. Мы продолжим сохранять бдительность в отношении наших сотрудников и клиентов».