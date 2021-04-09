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Предполагается, что группа, стоящая за операциями с программами-вымогателями Maze и Egregor, заработала не менее 75 миллионов долларов в биткойнах от выкупа после взлома компаний по всему миру.

«Мы считаем эту цифру неполной, и можем оценить только публично признанные выплаты выкупа. Многие жертвы никогда не сообщают публично, когда платят выкуп», - говорится в 58-страничном отчете, опубликованном на этой неделе компанией по кибербезопасности Analyst1 .

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Выводы Analyst1 согласуются с аналогичным отчетом компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейнов, в которой группа Maze была названа третьей по прибыльности среди вымогателей после Ryuk и Doppelpaymer. В предыдущем отчете доход Ryuk оценивался примерно в 150 миллионов долларов. Цифры Doppelpaymer отсутствуют.

Но такие высокие заработки не случайны. Группировка Maze - печально известное имя в кругах кибербезопасности. Группа начала свою деятельность в мае 2019 года, когда первые образцы вымогателя Maze были замечены в сети. Группа управляла так называемым RaaS (Ransomware-as-a-Service), позволяя другим участникам киберпреступлений арендовать доступ к их вирусу вымогателю. Эти клиенты, также называемые аффилированными лицами, взламывали компании и развертывали программы-вымогатели группировки Maze для шифрования файлов и требования выкупов. Но несмотря на то, что было множество групп вымогателей, работающих по аналогичным схемам RaaS, группа Maze сделала себе имя, создав «сайт утечек», где они часто перечисляли зараженные компании.

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Идея заключалась в том, чтобы заставить жертв заплатить выкуп и удалить их имена с сайта. Если жертвы откажутся, операторы Maze начнут слив данных, которые они украли из сетей жертв. У жертв, которые восстанавливались из резервных копий и отказывались платить, данные публиковались десятками Гигабайт.

Однако по причинам, до сих пор неизвестным, группа переключила свои бэкэнд-операции осенью 2020 года, когда развернула новый RaaS для вируса-вымогателя Egregor.

Но, как в конце 2020 года обнаружили несколько компаний по кибербезопасности, программа-вымогатель Egregor содержала код, аналогичный старому варианту Maze, и группа продолжала использовать ту же тактику вымогательства, позволяя следователям формально связать эти две операции.

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Также из-за схожести двух вирусов исследователи безопасности начали называть группу Maze + Egregor под названием Twisted Spider. Но это изменение бренда не повлияло на успех группировки. Фактически, и Maze, и Egregor заняли второе и третье место по активности RaaS-сервисов на рынке, составив почти четверть всех жертв, перечисленных на сайтах утечек в прошлом году.

Согласно отчету Analyst1, опубликованному на этой неделе, этот период повышенной активности привел к денежной прибыли, основанной на транзакциях, которые компания смогла отслеживать на публичных блокчейнах.

Однако этот успех также привлек внимание правоохранительных органов, которые начали усиленно расследовать и отслеживать группировку. В настоящее время группа Maze / Egregor находится в перерыве, прекратив свою деятельность после того, как французские и украинские официальные лица арестовали трех их членов в середине февраля, включая члена ее основной группы, сообщил высокопоставленный сотрудник французской полиции.

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Помимо подробного изучения операций Twisted Spider, в отчете Analyst1 также рассматриваются другие группы вымогателей, которые действуют аналогично: взаимодействуют и помогают друг другу с единственной целью - увеличить свою прибыль любыми способами.