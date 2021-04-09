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Платформа для приобретения эксплойтов теперь привлекает разработчиков и продавцов эксплойтов выплатой в 300 000 долларов, что в три раза превышает обычную цену.

Компания объявила сегодня в твите, что текущая цена является временной, и не указывает срок действия такого предложения.

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Разработчики или продавцы эксплойтов, стимулируемые такой суммой, должны учитывать условия участия, поскольку Zerodium готов платить за код, который работает с только с последней версией WordPress. Как и в случае с эксплойтами премиум-класса, этот должен работать на чистой версии WordPress с конфигурацией по умолчанию, не требуя аутентификации или взаимодействия с пользователем. Это означает, что использование ошибок в сторонних плагинах, независимо от того, насколько популярны и широко распространены, делают эксплойт непригодным.

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Zerodium - один из самых известных брокеров эксплойтов на рынке, который ищет их самостоятельно или приобретает у разработчиков.

Компания ищет премиальные эксплойты нулевого дня и открыто рассказывает о предлагаемых выплатах. И будучи первой в этом бизнесе опубликовали таблицу цен в год своего запуска.

С годами Zerodium расширил список продуктов, приобретая эксплойты не только для операционных систем и веб-браузеров, но и для веб-серверов, серверов электронной почты, веб-панелей и приложений, а также исследований и методов, связанных с определенными технологиями (WiFi / Baseband, антивирус, маршрутизаторы / IoT, деанонимизация Tor, обходы защиты).

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Брокер также обновил свои цены и объявил о более крупных вознаграждениях за эксплойты нулевого дня для Android, чем для iOS. Эти цены по-прежнему актуальны, при этом цена на полную цепочку Android с устойчивыми эксплойтами достигает 2,5 миллионов долларов по сравнению с 2 миллионами долларов для iOS.