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Новое поколение четырехцветной электронной бумаги E Ink Spectra 3100 способствует дальнейшему развитию технологии цветной электронной бумаги и удовлетворяет стратегические потребности розничных торговцев в использовании цветного маркетинга за счет использования ярких черных, белых, красных и черных цветов. Желтые четырехцветные чернила для электронной бумаги могут отображать четкую и насыщенную информацию. По сравнению с трехцветной электронной бумагой, E Ink Spectra 3100 не только улучшает скорость обновления экрана, но также имеет более широкий применимый температурный диапазон для удовлетворения различных потребностей в розничных магазинах. Кроме того, модуль электронной бумаги E Ink Spectra 3100 оснащен новейшим универсальным драйвером IC, который может поддерживать высококачественные электронные ценники с высоким разрешением различных размеров.

В 2013 году компания E Ink запустила технологию трехцветной электронной бумаги E Ink Spectra, которая позволяет отображать на электронных ценниках черный, белый, красный или черный, белый и желтый цвета.