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В минувшие выходные злоумышленник опубликовал данные, содержащие информацию о 533 миллионах пользователей Facebook. Эта информация включает номера телефонов и идентификаторы Facebook почти для всех открытых учетных записей, а также другую дополнительную информацию, такую как имя участника, пол, статус отношений, местоположение, род занятий, дату рождения и адрес электронной почты.

Эти данные были первоначально собраны в 2019 году и в то время продавались частным образом. Со временем данные обменивались и продавались между различными злоумышленниками по более низким ценам, пока в конце концов они не были опубликованы бесплатно на хакерском форуме в эти выходные.

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Чтобы более точно предупреждать пользователей, обновленный Have I Been Pwned, помогает пользователям искать свои номера телефонов на сайте, чтобы определить, раскрыла ли утечка их информацию в Facebook.

При поиске телефонных номеров пользователи должны указывать код своей страны.

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С добавлением этой новой функции приложение Have I Been Pwned стало ценным инструментом для членов Facebook, позволяющим определить, раскрыты ли их данные.

К сожалению, когда происходит утечка данных, подобная этой, другие злоумышленники часто используют эту информацию в своих преступных целях.