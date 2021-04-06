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Китайский технологический гигант OPPO, дочерняя компания BBK, часто стремится опережать конкурентов, когда дело касается инноваций. Это заметно по недавним патентным заявкам, которые указывают на направления, в которых компания работает (складные дисплеи, разработка камер и даже сфера игр). Недавно был обнаружен новый патент OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. Патент называется «игровой контроллер», и заявка была подана 9 сентября 2019 года.

Патент уже в марте этого года, был опубликован с номером CN112451961A. В описании патента отмечается, что с быстрым развитием индустрии электронных игр мобильные игры получили широкое распространение благодаря их удобству. Чтобы лучше управлять игрой, для удобства обычно требуется отдельный геймпад для мобильного телефона.

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Существующие геймпады для мобильных телефонов в основном делятся на две категории. Одни из которых - геймпад, который нельзя подключить к гарнитуре, то есть мобильный телефон зажат в середине геймпада, и геймпад блокирует аудиоразъем 3,5 мм, что делает невозможным использование проводной гарнитуры во время использования игрового контроллера. Вторые это - игровая ручка с держателем для телефона наверху. Контроллер выглядит как обычный джойстик-геймпад и освобождает место для подключения аудиоразъема или использования порта зарядки во время игры.

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Запатентованный игровой контроллер OPPO предоставляет геймпад и корпус для хранения наушников с креплением для смартфона.