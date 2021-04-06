OPPO патентует мобильный игровой контроллер с отделением для наушников
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Китайский технологический гигант OPPO, дочерняя компания BBK, часто стремится опережать конкурентов, когда дело касается инноваций. Это заметно по недавним патентным заявкам, которые указывают на направления, в которых компания работает (складные дисплеи, разработка камер и даже сфера игр). Недавно был обнаружен новый патент OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. Патент называется «игровой контроллер», и заявка была подана 9 сентября 2019 года.
Патент уже в марте этого года, был опубликован с номером CN112451961A. В описании патента отмечается, что с быстрым развитием индустрии электронных игр мобильные игры получили широкое распространение благодаря их удобству. Чтобы лучше управлять игрой, для удобства обычно требуется отдельный геймпад для мобильного телефона.
Существующие геймпады для мобильных телефонов в основном делятся на две категории. Одни из которых - геймпад, который нельзя подключить к гарнитуре, то есть мобильный телефон зажат в середине геймпада, и геймпад блокирует аудиоразъем 3,5 мм, что делает невозможным использование проводной гарнитуры во время использования игрового контроллера. Вторые это - игровая ручка с держателем для телефона наверху. Контроллер выглядит как обычный джойстик-геймпад и освобождает место для подключения аудиоразъема или использования порта зарядки во время игры.
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Запатентованный игровой контроллер OPPO предоставляет геймпад и корпус для хранения наушников с креплением для смартфона.
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