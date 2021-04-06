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Рыночная капитализация криптовалют превысила 2 триллиона долларов

Нравится вам это или нет, но криптовалюта продолжает расти
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Не ждите, что майнеры криптовалют в ближайшее время перестанут покупать лучшие видеокарты. Сегодня агентство Reuters сообщило, что рыночная капитализация криптовалют превысила 2 триллиона долларов, что является новым рекордом, поскольку цены на биткойны, Ethereum и другие монеты привлекают внимание большего числа инвесторов.

Согласно Coindesk, цена на биткойн достигла 24-часового максимума в 59 243 долларов. Это не совсем соответствует рекордно высокой цене криптовалюты в 61 556 долларов, но это все же рост на 1,21% по сравнению с предыдущим днем и признак стабильности монеты.

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По заявлению Reuters, биткойн может самостоятельно поддерживать рыночную капитализацию в 1 триллион долларов, если его цена будет выше 53000 долларов. Информация о ценах Coindesk показывает, что она колеблется около этого порога с середины февраля и не опускалась ниже его с 8 марта. Однако биткойн был не единственной монетой, которая способствовала этой рыночной капитализации в 2 триллиона долларов. Ethereum достиг рекордной цены в 2144 доллара в пятницу. Другие монеты также выросли в цене за последний день.

Большая часть этого роста была приписана большему количеству инвесторов, покупающих криптовалюту. Например, в феврале Tesla приобрела биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов, а торговые приложения, такие как Robinhood, сделали торговлю криптовалютой более доступной.

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Это повышение цен является хорошей новостью для майнеров криптовалюты, но люди, надеющиеся обновить свои сборки новыми видеокартами для игр, могут быть разочарованы тем, что рынок криптовалюты продолжит влиять на поставки графических процессоров. Когда лучшие графические процессоры для майнинга закончатся, майнеры обязательно обратятся к тому, что доступно. MSI и Asus уже предупредили, что продолжающаяся нехватка графических процессоров приведет к росту цен на видеокарты в 2021 году. Ходят слухи, что Nvidia прибегла к увеличению производства устаревших GTX 1050 Ti, 1650 и RTX 2060 в попытке дать производителям то, что они могут продать геймерам. Но это не очень приятно, когда существует серия RTX 30.

Все это означает, что капитализация рынка криптовалют, превышающая отметку в 2 триллиона долларов, вероятно, не является хорошей новостью для геймеров.

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