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Хотя нехватка микросхем не уменьшилась, последние новости показывают, что крупнейшая в мире компания по производству микросхем TSMC будет еще больше повышать цены на полупроводники. 1 апреля было сообщено, что TSMC отменит свои скидки клиентам на заказы в конце 2021 года, что фактически увеличит цены на несколько процентов.

TSMC сообщила своим клиентам, что для того, чтобы справиться с ростом мирового спроса на полупроводники, компания инициирует крупномасштабные инвестиции на сумму 100 миллиардов долларов США в следующие три года, что является причиной увеличения производственных затрат.

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TSMC заявила, что в 2021 году, даже если она получит заказы на полупроводники от клиентов, она не предоставит предыдущую скидку. TSMC объявила об отмене скидки, что фактически эквивалентно увеличению цен на продукцию. Стоит отметить, что это не первый раз, когда TSMC объявила о «повышении цен».

За последние 5 дней TSMC объявляла о повышении цен как минимум 3 раза. 29 марта появилась новость о том, что TSMC будет ежеквартально повышать цену на 12-дюймовые пластины с максимальным увеличением на 25%.

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В настоящее время нехватка полупроводниковых чипов серьезно сказывается на глобальном рынке. В этом контексте не только TSMC поднимает цены. Точно так же, как TSMC объявила о повышении цен, производящая микросхемы SMIC, также сделала это.

Согласно отраслевым источникам 1 апреля, SMIC проинформировал своих клиентов, что с 1 апреля цены будут повсеместно повышены, заказы, которые были размещены онлайн, останутся по первоначальным ценам, а оффлайн заказы будут выполнены по новой цене. Сообщается, что рост цен составит порядка 15-30%.

В связи с этим отраслевые инсайдеры заявили: «Из-за глобальной нехватки микросхем текущий рынок микросхем является полностью рынком продавца, поэтому ожидается повышение цен на продукцию TSMC и других компаний».

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Том Колфилд, генеральный директор GlobalFoundries, крупнейшего завода по производству микросхем в США и третьего по величине завода в мире, сказал в интервью CNBC, что в этом году планирует инвестировать 1,4 миллиарда долларов США в строительство заводов, сумма инвестиций может быть удвоена в следующем году. «В настоящее время коэффициент использования всех наших фабрик превышает 100%, и мы также максимально быстро наращиваем производственные мощности», - сказал Колфилд. Однако, хотя производственная линия GlobalFoundries полностью загружена, Колфилд сказал, что нехватка поставок полупроводников во всей отрасли может сохраниться до 2022 года или позже.

Аналитики отрасли также придерживаются той же точки зрения: нехватка чипов может быть устранена только в 2022 году, поэтому повышение цен TSMC, возможно, только началось.

Фактически, под влиянием нехватки микросхем, цены будут расти не только на полупроводниковые микросхемы. Лю Сян, главный аналитик Open Source Electronics, сказал: «В будущем электронные товары не будут дешеветь, они войдут в канал повышения цен».